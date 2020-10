Orbán Viktor mindenkit a védőoltás beadatására biztat

A korábbi évekhez képest, most kétszer annyian kérik orvosuktól az influenza elleni védőoltást. A szakemberek azért szorgalmazzák a vakcina beadását, mert ezzel megelőzhető a súlyosabb betegség, ami a jelenlegi járványügyi helyzetben különösen veszélyes lehet. Orbán Viktor miniszterelnök nemrégiben arról osztott meg egy fényképet és egy videót a közösségi oldalán, hogy ő maga is megkapta az influenza elleni védőoltást.

"Csak bátran! Aki tudja, oltassa be magát influenza ellen // Just do it! If you can, get a flu shot!"

Olvasható Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.

"Csak bátran // Just do it!"

Írta a kormányfő ahhoz a fényképhez a Facebook-oldalán, amelyen az látható, hogy megkapja az influenza elleni védőoltást.

Fotó és videó: Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldala

Facebook, Hír TV