Orbán Viktor: Mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett

2025. október 18., szombat 07:43 | Magyar Nemzet
Putyin Budapest Orbán Viktor Trump békecsúcs

Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja – írta Orbán Viktor. A mindenkit érdeklő kérdést válaszolta meg a miniszterelnök a Facebook-on.

  • Orbán Viktor: Mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

"Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján." Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hozzátette: Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben.

Orbán Viktor kiemelte: Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. És a legfontosabb: Mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja– húzta alá a kormányfő.

Mint fogalmazott: Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább – tette hozzá. 

Fotó: Facebook

