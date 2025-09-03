Orbán Viktor: Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó

Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni -jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint csak a provokáció, és a balhé maradt a Tisza Pártnak. A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok Órájában pedig arra mutatott rá, hogy Magyar Péterék ezt azért csinálják, hogy el-tereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról.
A külgazdasági és külügyminiszter közbenjárását kérte a Romániában tapasztalható "soviniszta uszítás" megfékezése érdekében szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.