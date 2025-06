Orbán Viktor a Kossuth rádiónak értékelte a brüsszeli EU-csúcs történéseit, de a hagyományos péntek reggeli interjúban kitért a Voks 2025 eredményére is.

Továbbra is hallgat telefonlopási ügyéről Magyart Péter. A Tisza Párt elnöke a Telexnek ahelyett, hogy tisztázta volna magát a tavaly nyáron egy fővárosi szórakozóhelyen történt dulakodás ügyében, most is a kormányt és az újságírókat bírálta.