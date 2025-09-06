Keresés

Orbán Viktor: Még 1 nap Kötcséig

2025. szeptember 06., szombat 14:04

Az albérletekkel foglalkozó internetes oldalak rámutatnak, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak. A 3%-os hitel miatt – fogalmazott Orbán Viktor a Facebook oldalán, aki Kásler Miklósról is megemlékezett bejegyzésében.

  • Orbán Viktor: Még 1 nap Kötcséig

,,Elment Kásler professzor. Egész életében gyógyított. A legnagyobb tette az volt, amikor a WHO és az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz. Ezért kezdhettük el időben a felkészülést. Sokezer ember köszönheti neki az életét. Professzor úr, Isten veled!" – így emlékezett meg a miniszterelnök Kásler Miklósról.  

Majd az Otthon Start Programra hívta fel a figyelmet: ,,Az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudhatod, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak. A 3%-os hitel miatt. Az Otthon Starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel. Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá!" – tette hozzá. 

A kormányfő bejegyzését úgy folytatta: ,,Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak. Eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat. Egy lehetőségünk marad: Magyarországnak ki kell ebből maradnia! A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze “nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”. De “a választás után mindent lehet”. Magyarországnak békepárti kormány kell!" 

Orbán Viktor arra is kitért, hogy ,,a háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, 3,5-szer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már “mindent lehet”. Persze a nyugatiak stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt. És közben minket zargatnak. Micsoda szemforgatás." 

,,Nem fog nekik sikerülni. Se a brüsszelieknek, se a kiskakasnak. Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén. Kövessétek élőben!  

De előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!" – zárta sorait a miniszterelnök.  

 

Forrás: Orbán Viktor/Facebook 

Fotó: MTI 

Legfrissebb híreink

Eddig több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

Eddig több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

 Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Mind a bankoktól, mind az ingatlankeresési adatokból az derül ki, hogy az Otthon start program iránti érdeklődés országos, részletesebb adatokat a jövő héten közöl a kormány a program első hetéről.
Menczer Tamás: Ez a választás tétje! + videó

Menczer Tamás: Ez a választás tétje! + videó

 Menczer Tamás szerint a 2026-os országgyűlési választás választás tétje, hogy Magyarországot egy szuverenista, a magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány fogja-e vezetni, vagy egy olyan, amelyik : hazudik, átver, becsap és elveszi a pénzedet.

