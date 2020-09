Orbán Viktor: Más az őszi haditerv, működnie kell az országnak

Minden magyar élet megvédésére képes a magyar egészségügy - jelentette ki a miniszterelnök a köztelevíziónak adott interjúban. Orbán Viktor elmondta: a kormány célja, hogy fenntartsa Magyarország működőképességét. A kormányfő a biztonsági szabályok betartását is kérte az emberektől. A családok életszínvonalára figyelni kell, ezért a kormány létrehoz egy családügyekért felelős, családokkal foglalkozó tárca nélküli miniszteri posztot - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnök részvételével ülésezett reggel az Operatív Törzs. A tanácskozáson az egészségügyi védekezést tekintették át. A kormányfő hangsúlyozta: a vírus nem béníthatja meg újra az országot. A kormányfő kiemelte: több mint tízezer szabad kórházi ágy van, ha romlana a helyzet, a lélegeztetőkészülékek rendben vannak, a kórházi kapacitások szinte korlátlanul állnak rendelkezésre. Ellátatlanul egyetlen magyar ember sem marad. 916 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 11 825-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, így a halottak száma 633 fő, 4058-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 7134 fő. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Budapest Főváros Kormányhivatalának a Pesti útihoz hasonló vizsgálatot kellene indítani a Kamaraerdei Idősek Otthonában - mondta a Hír Tv-nek Futó Barnabás. Az ügyvéd szerint vizsgálni kell, hogy foglalkozás körében, valamint a gondozási kötelezettséget illetően történt-e mulasztás, ugyanis így akár elkerülhető lenne, hogy megismétlődjön a Pesti úti Idősek Otthonában történt tragédia. Pozitív lett a Pécsi Tudományegyetem gyakorló gimnáziuma egyik 12. évfolyamos diákjának koronavírus-tesztje. Hétfőtől visszavonásig az érintett osztálynak digitális távoktatást rendeltek el. Arra kéri az MSZP az országos tisztifőorvost, hogy rendelje el az azonnali tömeges és ingyenes tesztelést a szociális ágazatban dolgozók, a bentlakásos idősotthonokban élők és a magyar munkavállalók számára. A koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére is részt vehetnek külföldi mobilitási programokban a magyar hallgatók, bár ennek most speciális feltételei vannak - közölte a Tempus Közalapítvány a Magyar Nemzettel. A cél, hogy a kormánnyal közösen még több munkalehetőség jöjjön létre a környéken és hogy minél több fiatal térjen haza - nyilatkozta Koncz Zsófia a Magyar Nemzetnek. Koncz Zsófia a Fidesz jelöltjeként indul a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerületében az édesapja, Koncz Ferenc tragikus halála miatt kiírt október 11-ei időközi választáson. Elvtelenül, egy nyíltan náci jelöltet támogatnak a balliberális pártok a borsodi időközi országgyűlési választáson - jelentette ki az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke. Jelentős támogatás ellenére vitte vakvágányra a cégét a szerencsi időközi országgyűlési választás ellenzéki jelöltje - írja a Magyar Nemzet. A Színművészeti Egyetemen történt megaláztatásokról számolt be közösségi oldalán Gregor Bernadett. A Jászai Mari-díjas színésznő – aki 1991-től '95-ig járt az intézménybe - arról írt, hogy az SZFE-n válogatott módon, nemiségükben alázták meg a fiatal hallgatókat. Nem lenne baj a modellváltással, mert valóban vannak pénzügyi és infrastruktúrális problémái a Színház és Filmművészeti egyetemnek –ismerte el az intézmény hallgatói önkormányzatának elnöke Informátor című műsorunknak. A Soros György által fizetett lobbista magyar választói adatbázisokkal üzletelő baloldali politikusokkal is kapcsolatba került - írja a Magyar Nemzet. A lap oknyomozó riportsorozatának újabb írása azt vizsgálja, hogy az osztrák Gerard Knaus milyen kapcsolatban állt Ficsor Ádámmal, Gyurcsány Ferenc egykori kabinetfőnökével, aki Bajnai Gordon titkosszolgálati miniszternek nevezett ki később. Azok a diákok juthatnak hozzá október 15-ig a rendkívül kedvező kamatozású Diákhitel1-hez, akik szeptember 15-ig akár elektronikusan, akár papíron leadják az igénylésüket - tájékoztat a Diákhitel Központ. Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket és továbbra is kiáll a nemzetközi szervezetekben a térség országainak korrekt megítélése mellett - írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Levette Magyarországot és Portugáliát a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájáról a brit kormány. Könnygázt vetett be a rendőrség a szigetet elhagyni akaró migránsok ellen Leszboszon, ahol eközben megkezdték a leégett Moria tábort felváltó menekültszállások építését. Szlovénia és Horvátország hajlandó néhány kísérő nélküli gyereket befogadni a tűzvész által elpusztított Leszbosz szigeti Moria táborból. Sebastian Kurz osztrák kancellár megerősítette kormánya álláspontját, hogy Ausztria a politikai nyomás ellenére nem hajlandó embereket befogadni a leégett görögországi Moria migránstáborból. Litvánia elutasította kiskorú migránsok befogadását a leégett görögországi, Leszbosz szigeti befogadótáborból. A fehérorosz biztonsági szervek 32 tüntetőt vettek őrizetbe a pénteki újabb tüntetéseken, közülük 18-at vizsgálati őrizetben tartanak - közölte Olha Csemodanova belügyminisztériumi szóvivő. Mélységesen aggasztó, hogy Fehéroroszországban erőszakot alkalmaztak a békésen tüntetőkkel szemben - jelentette ki pénteken New Yorkban kiadott közleményében António Guterres ENSZ-főtitkár, aki szerint a válságot csak a fehérorosz nép oldhatja meg. Már 28,3 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 913 ezer, a gyógyultaké pedig 19,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, az egy nap alatt elhunytak száma 72 halálos áldozattal nőtt, de új betegből is rekordközeli, több mint 3100-at regisztráltak. Romániában újabb 1311 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel meghaladta a 102 ezret a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma. Horvátországban felszökött, Szlovéniában pedig továbbra is száz fölött van az új koronavírussal fertőzöttek napi száma. Csehországban pénteken már 1447 új igazolt koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki a laboratóriumi vizsgálatok, ami hatvanöttel több mint az eddigi, előző napi legmagasabb esetszám. Lengyelországban 603 új koronavírus-fertőzést regisztráltak az elmúlt 24 órában, ezzel az igazolt fertőzöttek száma elérte a 73 650-et. Georgiában az új típusú koronavírus-járvány kezdete óta a legmagasabb napi fertőzésszámot regisztrálták 158 új esettel szombaton, amivel az összes fertőzések száma 2075-re emelkedett. Szeptember 14-től ismét kötelező lesz a kéthetes karantén a Szardíniára utazó olaszok és külföldiek számára a sziget kormányzójának rendelete szerint, amely újból előírja a maszk használatát szabadtéren is. Újraindul az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari óriáscég koronavírus-vakcinájának tesztelési programja, amelyet a héten biztonsági okokból, a teszt egyik résztvevőjének betegsége miatt felfüggesztettek. Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak, de a vártnál kevesebben voltak. Párizsban mintegy ezer ember tiltakozott, többen összecsaptak a rendőrökkel. Harmincegy ember megsérült egy távolsági autóbusz balesetében hajnalban a németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban. A baleset oka egyelőre ismeretlen, a gyanú szerint a sofőr egy pillanatra elaludhatott a volánnál. Görögország vadászgépeket és hadihajókat vásárol, valamint 15 ezer katonával bővíti hadseregét - jelentette be Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök. Legalább huszonhatan meghaltak az Egyesült Államok nyugati partján tomboló erdőtüzekben. Ketten meghaltak egy közlekedési balesetben Csaholc közelében - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Cserbenhagyásos balesetben meghalt egy kerékpáros Iváncsán - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője. Női kézilabda BL: CSZKA Moszkva -Győri Audi ETO KC 27:27; FTC-Rail Cargo Hungaria - Rosztov-Don 25:26 Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry-Budafoki MTE 1:0; Diósgyőr-Honvéd 2:4, MOL Fehérvár-Puskás Akadémia 3:1 Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - A-Híd VasasPlaket 9:7 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda-Opten Vasas HC 6:3 Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női selejtezőjének első fordulójában. A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Toszkán Nagydíj időmérő edzését.