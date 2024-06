Orbán Viktor: Magyarországon nincs napirenden a sorkatonaság visszavezetése + videó

Ferencz Orsolya, országgyűlési képviselő, Fidesz: "Ez nem egy divat, hogy azt mondjuk, akkor a fiataloknak, hogy no barátom, amit az ukrán meg a fiataloknak el kell szenvedniük, akkor lehet, hogy ezt majd nektek is. Tehát, hogy az iskolapadból vagy az ebéd mellől kell majd téged felrángatni és elküldeni majd golyófogónak. Most ugye mit lehet csinálni? Az egyik bedobja, hogy kötelező sorozás, a másik kicsit visszatáncol és így tovább… Ehhez képest Magyarország egy elég tiszta álláspontot képvisel."

Orbán Viktor, Miniszterelnök: "Olyan összefüggésben is beszélnek, különösen Németországban és az Európai Néppárt német vezetője, olyan összefüggésben is beszél a sorkatonai szolgálatról, mint hogyha azt valami egységes, - ezt már én mondom - birodalmi, brüsszeli, Európai uniós hadseregben kellene megtenni. Ami azt jelentené, hogy a saját fiataljaink sorsa fölötti rendelkezés kikerülne a nemzeti hatáskörből, veszítenénk a szuverenitásunkból és valaki más döntene a magyarok véréről."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.