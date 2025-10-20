Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke egy sikeres találkozó + videó

2025. október 20., hétfő 12:00 | HírTV

A békecsúcsról Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője mondott kommentárt.

  • Orbán Viktor: Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke egy sikeres találkozó + videó

További híreink

Elkészült az ország legújabb hídja – mutatjuk a képeket!

Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban

Elcsuklott a hangja Liptai Claudiának: Gesztesi Károly miatt majdnem elsírta magát

Kubatov Gábor is reagált az Újpest elleni derbin történtekre

Liptai Claudia könnyek közt emlékezett vissza Gesztesi Károlyra a Sztárban Sztár All Starsban

Gróf Dávid tette brutális ellenszenvet váltott ki, Lisztes Krisztián is üzent neki

A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza

Golovin Vlagyimir: A világbajnokságra a legjobb formában fogunk megérkezni

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

További híreink

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
4
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
5
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
6
„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot
7
Két tűz közé kerültek a dohányosok
8
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
9
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren
10
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!