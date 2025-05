Orbán Viktor: Magyarország támadás alatt áll, a legnagyobb veszély Ukrajna uniós tagsága + videó

Megosztás itt:

,,Mi továbbra is hiszünk a szeretet, és az összefogás erejében. Igaz ügyet szolgálunk, a mi harcunk jó harc, én készen állok arra, hogy ebben a digitális harcban is vezesselek benneteket, tudjátok hogy csinálom, fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, mindenekben szeretet, nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk" - hangsúlyozta a miniszterelnök a Harcosok Klubján. Orbán Viktor kiemelte: a világ megváltozott, elérte a politikát az online világ. Újítani kell, fel kell költözni a virtuális térbe, ezért jött létre a digitális szabadságharcosok klubja.

Orbán Viktor miniszterelnök: ,,Mi nem téglából, hanem emberekből építünk várat, tervrajz szerint haladunk, az alapokat szép csendben, feltűnés nélkül leraktuk, sziklaszilárd, ezek vagytok ti. A mai napon barátaim kijövünk a föld fölé, jöhetnek a falak. Most megtesszük a következő lépést, az a kérésem, hogy egy héten belül mindenki hozzon még egy embert, hozzatok még egy harcost."

Orbán Viktor kifejtette: Ukrajna uniós csatlakozása azért is jelent veszélyt mert már a háború előtt is működésképtelen volt, más pénzére van szükségük, ezért akarnak bármi áron belépni az unióba.

Orbán Viktor miniszterelnök: ,,Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély, én értem őket, tönkrement az országuk, már a háború előtt is csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most a háború közben és után. Nem tudnak megállni a saját lábukon, pénzre, más pénzére van szükségük, ezért akarnak bármi áron, és azonnal bejutni az Európai Unióba, őket nem érdekli, hogy a háborút is behoznák, nem érdekli, hogy tönkreteszik a gazdákat, őket nem érdekli, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk."