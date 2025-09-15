Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa lett

2025. szeptember 15., hétfő 10:12 | MTI
déli határzár migránsok Orbán Viktor röszkei csata

Tíz éve védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

  • Orbán Viktor: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa lett

Orbán Viktor azt írta, "tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az "asztalt csapkodták és fenyegettek", a nyugati fővárosokban megbélyegeztek, de mi, magyarok kitartottunk, lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük".

A miniszterelnök szerint az elmúlt tíz év alatt Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban "romokban a közbiztonság", "migránsbandák" tartják rettegésben az embereket, a robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak.

"Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat" - fogalmazott.

Úgy folytatta, hogy Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. "Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla" - írta.

Kiemelte, hogy egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel: a brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák, aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik, Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap.

Hangsúlyozta, hogy vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak: a Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot, ezt nyíltan be is vallják, s szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak, akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot.

"Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!" - fogalmazott Orbán Viktor.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Felkészülni: ilyen durva fordulat jön az időjárásban!

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Szoboszlai miatt Marco Rossinak üzent a Liverpool edzője

Halász Bence első dobása döntött, magyar szenzáció az atlétikai vb-n

Détári Lajos beolvasott Varga Barnabásnak és Szoboszlaiéknak

Magyarellenes rigmusok és kórházban zárult este a Csíkszereda román bajnok elleni meccsén

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Mindhárom magyar kalapácsvető bejutott a világbajnoki döntőbe

Napindító: Az MVM tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shellel + videó

További híreink

Napindító: Az MVM tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shellel + videó

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó
2
Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik
3
Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó
4
Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen
5
Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó
6
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
7
Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó
8
Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó
9
Zelenszkij: A leghatékonyabb szankciók az orosz olajfinomítókban okozott tüzek
10
Donald Trump: én lehetek az egyetlen, aki összehozhatja Putyin és Zelenszkij között a kommunikációt

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!