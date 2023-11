Orbán Viktor: „Magyarország a magyaroké, a magyar munkahelyek a magyaroké” + videó

Megosztás itt:

08:00

Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést

Orbán Viktor elmondta, hogyha az államadósság és a költségvetési hiány rosszul alakul, akkor Brüsszel bizonyos intézkedéseket léptethet életbe. Persze vannak jó javaslatok, de rosszak is. A rosszak közé tartozik a rezsicsökkentés eltörlése, a kamatstop megszüntetése és az extraprofit-adók megszüntetése.

Az utóbbiakról szóló vita már 2024-ben fog megtörténni, de szükséges egy új brüsszeli vezetés, hogy ezen a területen sikeresek legyünk.

07:58

Ezt teljesítette a kormány 2023-ban

A kormányfő 2023-ra azt vállalta, hogy a nyugdíjak értéke nem gyengül, a munkahelyeket megvédik, és a kormány csökkenti az inflációt. Ezt sikerült teljesíteni. 2024-re pedig a gazdasági növekedés visszaépítését vállalja a kormány - tette hozzá. A gazdasági növekedés pedig a bérek növekedésével fog járni, és erre reális esély van - mondta a kormányfő.

07:55

Orbán Viktor: Ezeket a kérdéseket nem lehet összekötni

A következő másfél hónap a politika számára lesz nagyon nehéz, mivel a migrációs és az ukrán kérdések nagyon súlyos konfliktusokat okoz. Ukrajna nem áll készen az uniós csatlakozásra, és nem szabad megkezdeni a tárgyalásokat - tette hozzá. Az unió sok pénzzel tartozik Magyarországnak, mert különféle okok miatt nem akarják nekünk odaadni. Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait nem lehet összekötni a hazánknak járó uniós pénzekkel - fogalmazott a kormányfő.

Az Ukrajnával kapcsolatos ügyeket nem lehet összekötni taktikai ügyekkel.

07:53

Nem finanszírozzuk Ukrajnát

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Gerhard Schröder szavainak súlya van, és tény, hogy 2022 Isztambulban megvolt a megegyezés az orosz és ukrán fél között, de ezt az amerikaiak utasításár nem írták alá az ukránok. A konfliktust izolálni kellett már 2014-ben, és a legfőbb cél volt, hogy ez a két szláv ország közötti konfliktus legyen. Mára azonban globalizálódott az ukrán háború, és ez tönkretesz minket.

Fenntarthatatlan azt amit csinálunk, és nem támogatjuk, hogy a magyar adófizetők pénzét elküldjük Ukrajnába.

Orbán Viktor közölte, hogy amíg nemzeti kormány van, addig nem járul hozzá, hogy Ukrajnát a magyar adófizetők pénzéből finanszírozzák az ukrán államot.

07:49

Ez a nemzeti konzultáció célja

Orbán Viktor szerint a hatalom arra való, hogy megpróbálják a hatalmi eszközöket felhasználni arra, hogy egyes kérdésekben egység és közös cselekvés képessége jöjjön létre. Ennek az egyik eszköze a nemzeti konzultáció. Az EU-t azért hoztuk létre, hogy béke és jólét legyen, de most háború van, és a gazdaság területén is lemaradás van - tette hozzá. Sajnos több területen is rossz döntések vannak, és a brüsszeli elit egy globalista elit kezében van, és nem a mi érdekeinket szolgálják - mondta a kormányfő. Az emberek nem akarnak háborút és migrációt - tette hozzá.

A brüsszeli elit döntéseit egy globalista elit érdekében hozza meg.

07:46

Új idegenrendészeti törvény jön

A nemzeti konzultáció is nagy segítséget jelenthet Brüsszelben, ha kellő mennyiségű felhatalmazást kapunk - mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint meg kell védeni a déli határt, és meg kell védeni az álláspontunkat Brüsszelben. Ahogy a migrációs nyomás erősödik, úgy kell szigorítani a szabályokat.

Egy új idegenrendészeti törvényre van szükség, hogy mindenkiről lehessen tudni, hogy milyen jogcímen és mennyi ideig tartózkodhat Magyarországon.

Még ebben az évben elfogadják ezt a törvényt - mondta a kormányfő.

07:43

Orbán Viktor: Nem akarunk mini Gázákat Budapesten

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nem szabad, hogy ránk erőltessen olyan migrációs politikát, ami tönkretesz minket. Mi nem akarjuk megmondani a nyugatiaknak, hogy mit tegyenek, de ne akarják megmondani azt, hogy ki tartózkodhat itthon - tette hozzá.

Tolerálják a magyar álláspontot, és nem akarunk mini Gázákat Budapesten - mondta.

A magyar toleranciaajánlatot azonban nem fogadják el, és ez a fő probléma. Migránsgettókat akarnak felépíteni Magyarországon - tette hozzá.

Az európai választások egyik legfőbb tétje az lesz, hogy a migrációs politikában változás legyen.

07:40

A baloldal minden migrációpárt határozatot megszavazott

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Nyugaton beengedték a migránsokat, és innentől kezdve matematikai kérdés, hogy a különféle civilizációk aránya jelentősen meg fog változni. Ezt a helyzetet el kell kerülni Magyarországon, de sajnos nincs nemzeti egység ebben az ügyben, mert a baloldal minden migrációpárti határozatot megszavazott - mondta a kormányfő.

07:38

"Hajlíthatlan vagyok a migráció ügyében"

Akinek nincs gyereke, az egy személyes ügyként gondol a migrációra, míg azok akiknek van gyereke, azok teljesen másként gondolnak rá - mondta Orbán Viktor. Én hajlíthatlan vagyok a migráció ügyében. Ha egyszer beengedjük őket, akkor nem lehet kitenni őket - tette hozzá. Most módunk van megakadályozni, hogy ne jöjjenek létre migránsgettók.

Az, hogy a baloldal migrációpárti, az teljesen érthetetlen, mert nemzeti egységnek kellene lennie ebben a témában.

07:36

Orbán Viktor: A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár

Orbán Viktor kormányfő az interjú elején arról beszélt, hogy a migrációról szóló titkosszolgálati jelentés azt bizonyítja, hogy azt kell tenni, amit eddig. A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár. A migránsok egyre agresszívebbek, és egyre durvább eszközökkel akarnak áttörni. A radikalizálódás mögött terrorszervezetek állnak - tette hozzá.

07:31

Hamarosan kezdődik

07:11

Gulyás Gergely: A kormány teljesítette az egyszámjegyű infláció elérését

Legkésőbb novemberben sikerül elérni, hogy egyszámjegyű legyen az infláció Magyarországon - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón csütörtökön. A politikus közölte, hogy pénteken lesznek meg a KSH októberi inflációval kapcsolatos adatai, az várhatóan tíz százalék körüli érték lesz. Ez tovább fog decemberre csökkenni - jelentette ki, hozzátéve: az év végére valamivel hét százalék fölötti érték várható. Gulyás Gergely felidézte, hogy az elmúlt időszakban a legnagyobb ellenfél az infláció volt, de a kormány tudja tartani a korábban tett vállalását. Titkosszolgálati jelentések szerint egyre agresszívebben lépnek fel a déli határnál a migránsok, a határvadászok gyakran életveszélyes helyzetekbe kerülnek - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, míg egyre több, a "józan ész irányába mutató" kijelentés hangzik el egyes uniós politikusoktól és országok vezetőitől ebben a kérdésben, addig az Európai Unió jogi és fizikai értelemben is el akarja lehetetleníteni a határvédelmet.

07:10

Legfőbb témák

A kormányfői interjúban minden bizonnyal szóba kerül a közel-keleti konfliktus, a csökkenő infláció és az ukrajnai háború is.

Kormányfői interjú

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel élőben jelentkezik a Kossuth Rádió reggeli műsorában: a kormányfő fél nyolc után ad interjút.