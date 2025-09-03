Orbán Viktor Magyar Péterékről: provokáció és balhé, ez maradt nekik

Megosztás itt:

– Hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: „nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk”.

Ezt nem lehet kimagyarázni – vélekedett a miniszterelnök, aki szerint, ha a tiszások jó dologra készülnének, nem titkolnák el.

Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé, most épp Kötcsén készülnek balhéra.

– Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban. Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik

– közölte, kiemelve, hogy

az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van

A miniszterelnök leszögezte, a kormány a balhék helyett inkább a béke pártján marad.

Forrás: Magyar Nemzet