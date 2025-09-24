Orbán Viktor: Magyar Péter a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó

Megosztás itt:

Orbán Viktor azt írta, hogy a hatóságok szerint a Tisza Párt vezetője Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie, Brüsszel azonban ezt nem hagyja.

A brüsszeli megbízói az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték, immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa.

"Zsarolják. Fogott ember"

- fogalmazott.

"Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó.

Ne dőljünk be nekik!"

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Fotó: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én. MTI/Bodnár Boglárka