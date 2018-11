Orbán Viktor: Macedónia Magyarország szövetségese volt és marad

Kíván-e újabb korrupcióért elítéélt közszereplőket hazánkba telepíteni? - tette fel a kérdést Sneider Tamás a Parmalentben. A volt macedón miniszterelnöki menekültjogáról kérdezték az ellenzéki politikusok a miniszterelnököt az azonnali kérdések órájában a Parlamentben.

Visszautasítom azokat a feltételezéseket és vádakat, amelyek a magyar állam bármely szervezetét, bármely szervét és bármely tisztségviselőjét törvénytelenség elkövetésével vádolják. Ez egész egyszerűen nem igaz, önök nem mondanak igazat, valójában hazudnak. Ami pedig az ügynek a lényegét illeti azért arra azért szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy azok az emberek támadják most itt a parlamentben a kormányt, akik a bevándorlás pártján álltak mindig is. Az a helyzet, hogy önöknek a bevándorlás megakadályozásában segítséget nyújtó macedón miniszterelnöknek nyújtott tisztességes eljárások, ellenben Ahmed H-nak a volt igazságügyi miniszterükön keresztül jogi segítséget, ez az igazság – felelte Orbán Viktor. A Párbeszéd képviselője azonban nem elégedett meg a kormányfő válaszával.

Miniszterelnök úr szégyellje magát. Folyamatosan kérdezzük, konkrét kérdéseket és mosolyogva, vállat rángatva megválaszolja a nagy büdös semmit. Ez nem volt válasz a kérdésre, miért támogat ön terroristákat, hivatalosan, jogerősen elítélt korrupt bűnözőket – mondta Szabó Tímea. Orbán Viktor megismételte, a magyar hatóságok a jogszabályok betartása szerint jártak el.

Sajnálom, hogy ön nem éri be azzal a válasszal, amit most 86-szor fogok itt ma délután elmondani. Magyarországon vannak jogszabályok, ezek a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, a magyar hatóságokra is és a magyar hatóságok a magyar jogszabályok szerint jártak el, minden tekintetben. Még egyszer megismétlem, a válaszom az ön kérdésére az, hogy a magyar hatóságok ...értem, hogy ön kérdezhet tőlem, de én meg válaszolhatok – ismételte meg korábbi szavait Orbán Viktor.

A jobbikos Jakab Péter egy cinikus megjegyzéssel kezdte felszólalását. Ahogy járom a vidéket, azt hallom, hogy egyre többeket aggaszt a Duna alacsony vízállása, mert mint mondják könnyen befagy és még a végén a Viktor megkoronáztatja magát – szólt felszólalásában Jakab Péter. A házelnök ezért figyelmeztette a képviselőt.

Miniszterelnök úr, Szent István alapvetően három dolgot várt el az ország mindenkori vezetőjétől, hogy ne lopjon, ne hazudjon, helyette alázattal szolgálja a magyarokat. Kérdezem, miért teszi ennek ellenkezőjét – folytatta Jakab Péter. A miniszterelnök válaszában felhívta Jakab Péter figyelmét arra, nem szép dolog, ha az ember hazudozik.

Az a helyzet, hogy önök folyamatosan mindenféle hazugságokkal vádolják meg a kormányoldalt, majd utána úgy tesznek, mintha az valóság lenne, és még egyszer a fejünkre olvassák a saját hazugságaikat. Ez szerintem nem helyes eljárás. Ami pedig a koronázást illeti, szeretnék egyértelműen fogalmazni, a magyar alkotmány ezt tiltja – mondta a miniszterelnök. Jakab Péter továbbra is azt állította, a miniszterelnök királynak érzi magát. Miniszterelnök úr, ön királynak képzeli magát, de valójában tudja, hogy ön micsoda, tudja mi? Egy közönséges lókupec – tette fel a kérdést.