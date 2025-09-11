Keresés

Orbán Viktor – Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat

2025. szeptember 11., csütörtök 14:02 | Hír TV

Ez történik. És ha nem változtatunk, ez így is marad. Európa kiszolgáltatottsága nem számolható fel addig, amíg tart a háború. – írta Orbán Viktor Facebook bejegyzésében.

  • Orbán Viktor – Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat

Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie. De nem ez a céljuk.

Nézzük, hogy ebben a zűrzavarban kinek mi a célja:

  • az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása,
  • a kínai cél, hogy az Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák,
  • az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába,
  • az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása, és az USA benntartása a konfliktusban,
  • az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni.

Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa. Ezt láttuk a vámtárgyalásokon is. Az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak. Megállapodhatnak arról is - és ezt szerintem Magyarország támogathatná is - hogy Ukrajna és az Európai Unió között köttessék egy stratégiai megállapodás.

Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Mi akarunk jövőt és távlatot Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a mi keleti szomszédságunkban óriási veszély. Tehát a magaslesről az látszik, hogy a háború folytatása az egy vesztes európai stratégia!

Forrás: Orbán Viktor

