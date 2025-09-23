Alföld program – Nagy bejeletések Orbán Viktortól a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor korábbi üzenete szerint nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken élők is számíthatnak a kormány figyelmére – írja a beol.hu.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő kedden reggel közösségi oldalán jelentette be, hogy a térségbe látogat Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfőt 12 órakor a Lőkösháza és Békéscsaba közötti vasútvonal-fejlesztés átadó ünnepségére várják. Erdős Norbert hozzátette, megtiszteltetés számára, hogy képviselősége idején érkezik újra a csanádi térségbe a miniszterelnök, aki legutóbb 2006-ban járt Lőkösházán.

Munkahelyteremtés

Kellő szerénységgel, de azért büszkén mondom, hogy a Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai közösség, amelynek van Alföld programja – jelentette ki kedden Orbán Viktor a Magyar Nemzet beszámolója szerint. A miniszterelnök elmondta,

idén befejezik az M44-es autópályát, ami Békéscsabát köti össze az M5-ös autópályával. Tervezés alatt van az M47-es autóút, épül az M4-es, amit még Berettyóújfaluig kell meghosszabítani.

Vasút is épül, a most átadott 30 kilométeres szakasz mellett, épül a Szeged-Kiskunfélegyháza vonal is, ehhez még hozzájön a Budapest-Belgrád vonal is, ami szintén az Alföldet is kiszolgálja majd.

Odaát a románok építik a Brassóig tartó szakaszt, ha az elkészül, akkor öt órával rövidül majd a Budapest-Brassó útvonal, ami jól fog jönni a miniszterelnök szerint.

A miniszterelnök az Alföld program kapcsán beszélt még a munkahelyteremtésről is, Békéscsabára is új gyár érkezik, Gyulán az Airbus gyára működik, Kecskeméten a Mercedes, Debrecenben a BMW, Szegeden a BYD.

Összesen 50 ezer új munkahelyet hoz így létre a kormány a térségben.

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) és Lázár János építési és közlekedési miniszter (j2) a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztésének átadó ünnepségére érkezik vonattal a lőkösházi vasútállomásra 2025. szeptember 23-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher