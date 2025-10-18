Orbán Viktor: Legyünk ott minél többen! + videó

Megalakult a Csillagösvény Hagyományőrző DPK – írta meg a Magyar Nemzet. A lap azt is elárulja, hogy ezt a digitális polgári kört többek között Dörner György színművész, színházigazgató alapította.

Kisboltoknak, mozgó árusítási formáknak ad pénzügyi támogatást a Magyar falu program

A Magyar falu program egyik legfontosabb pillére a falusi kisboltok támogatása, hogy helyben elérhetőek legyenek az alapvető cikkek, és ne kelljen azokért is a városba utazni - jelentette ki a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán szombaton.