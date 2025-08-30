Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt

2025. augusztus 30., szombat 06:31 | Magyar Nemzet
Orbán Viktor TISZA Párt

A kormányfő szerint Magyar Péterék másfél éve minden szépet ígértek, miközben titokban brutális adóemeléseket terveztek – de most kiderült az igazság.

  • Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt

A Tisza Párt a választókat megtévesztve, valós szándékait elrejtve akart hatalomra jutni, de lebuktak, befuccsolt a nagy átverés – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb levelében.

A miniszterelnök felidézte, 

Magyar Péterék másfél éve ígérgetnek fűt-fát a magyar embereknek, közben végig azt tervezték, hogy a választások után brutális adóemelést hajtanak végre. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A https://www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval 

– írja a kormányfő. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

