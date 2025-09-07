Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra + videó

Megosztás itt:

A győzelmi terv felvázolásáról szól az idei kötcsei találkozó - erről beszélt a miniszterelnök a polgári pikniken. Orbán Viktor elmondta, eddig ez nem volt nyilvános, de az ellenfeleik miatt nyilvánossá tették. A kormányfő összefoglalta a tiszás Tarr Zoltán szavait - mint fogalmazott - nem mondhatom el, amit gondolok, mert elveszítjük a választást és nem beszélhetünk róla, de a választások után mindent lehet.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Az ellenfelünk teljes bizalomvesztésben van, Gyurcsányéknak több eszük volt, ugyanis ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket, a Tisza meg a választás előtt mondta el, hogy át fogják verni az embereket. Azt is mondhatnám, hogy ezüst tálcán kínálják fel nekünk a saját fejüket. Hát ha fölkínálják, ez egy polgári közösség, fogadjuk el."

A miniszterelnök szerint aki elvesztette a bizalmat, annak politikai lehetőségként marad a balhé, a provokáció, ami Kötcsén is látható - utalt Magyar Péterék vasárnapi akciójára.