2019. január 20.,
vasárnap, Fábián, Sebestyén napja

Orbán Viktor: Köszönök mindent, Barátom!

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2019. január 20., vasárnap 12:41, frissítve: vasárnap 13:23

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Facebookon búcsúzik Andy Vajnától.
Meghalt Andy Vajna

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