Orbán Viktor: köszönjük, hogy Kapu Tibor dicsőséget szerzett Magyarországnak

A közmédia brüsszeli stúdiójában adott interjúban a miniszterelnök úgy fogalmazott: most mindannyian büszkék vagyunk, és erre jó okunk van, mert van egy kiváló ember, aki abban a fizikai és szellemi állapotban van, hogy egy nemzetközi csapat tagjaként ott lehet fent az űrben és képviselhet bennünket, ahogy ő mondta 15 millió magyart.

Egyszer majd arról is érdemes lesz beszélni, hogy Magyarországnak az űriparban komoly képességei vannak - emelte ki. Azt gondoljuk, hogy csak a nagy országoknak van közük az űrhöz, hiszen ők tudnak fellőni űrhajókat, de ez nem így van - hangsúlyozta. Rengeteg alkatrész, berendezés, kísérlet, sok minden kell ahhoz, hogy az űrben bármilyen tevékenységet lehessen végezni, és Magyarországon - "most magáncégekről beszélek" - komoly tudással rendelkező cégek vannak, amelyek különböző űrmissziókhoz adnak komoly szakmai, tudományos, szellemi hozzájárulást és csinálnak is ebből üzletet.

Az űrbiznisz Magyarország számára nem elérhetetlen terület - fogalmazott. "Nem mondom, hogy ki fogja váltani a mezőgazdaságot a következő néhány évben", de bővülő terület, amely egyre több lehetőséget hordoz. Jó, ha a magyar vállalkozások magánalapon ott vannak és néha egy-egy szimbolikus üggyel, mint most az űrhajósunkkal jelezzük, hogy ebben az iparágban, a jövőben, ha úgy tetszik a jövő iparágában mi magyarok is ott vagyunk, a magyarokkal számolni kell - mondta.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

MTI