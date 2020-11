Orbán Viktor: Köszönjük, hogy betartják a szabályokat

3927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 126 790-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 87 beteg, így az elhunytak száma 2784-re emelkedett, 29 302-en pedig meggyógyultak. 30 napig este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, ez alól csak a munkavégzés kivétel, amit igazolni kell - hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán. Dömötör Csaba hozzátette: A gyógyszertárak és benzinkutak kivételével minden üzletnek be kell zárnia este 7-kor. Az egyes vallási közösségek saját maguk dönthetnek a szertartásaikról, de a járványügyi szabályokat be kell tartaniuk. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban mondott köszönetet az embereknek a szabályok betartásáért. A maszkviseléssel nem a rendőrnek teszünk szívességet, járványügyi szempontból van szükség a fegyelmezettségre - jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos. Orbán Viktor a TV2 műsorában közölte: két hét múlva tud választ adni arra, hogy karácsonykor már lehetnek-e olyan nagyobb családi összejövetelek, amelyeken tíznél többen vehetnek részt. Az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeznek, az újonnan meghozott intézkedésekkel az egészségügyi rendszer továbbra is bírja a terhelést - mondta a miniszterelnök. Másfél héten belül érkezik Magyarországra a koronavírus elleni orosz oltóanyagminta - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A védekezés legfontosabb aspektusát jelentik a korlátozó intézkedések, rendelkezésre áll minden védőfelszerelés, de az egészségügyet nem lehet túlterhelni, az ott dolgozókat kímélnünk kell - mondta az igazságügyi miniszter. A magyar emberek egészségének és életének védelmében a kormány egyszerűsíti és felgyorsítja a koronavírus ellen külföldön gyártott oltóanyagok és gyógyszerek Magyarországra történő behozatalát - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Arra kell törekedni, hogy minél több forrásból lehessen vakcinát beszerezni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RT orosz televíziócsatornának nyilatkozva. A kormány benyújtotta a családok védelmét szolgáló alaptörvény-módosítását, amely kimondja, hogy az anya nő, az apa férfi. Emellett egyértelműen és világosan meghatároznák a közpénz fogalmát is. A kabinet ezen kívül a választási törvény módosítását is javasolta, ezzel megakadályozva az úgynevezett kamupártok indulását. Már megindult a baloldali hangulatkeltés „a kamupártok elleni” törvénymódosításról - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Nem méltó a népjóléti bizottság vezetésére az, aki a világjárvány kellős közepén kamuvideókkal kelt pánikot és gátolja a védekezést – közölte Nacsa Lőrinc Magyarország élőben című műsorunkban. A KDNP országgyűlési képviselője az alkotmánymódosítás kapcsán azt mondta: a keresztény értékek védelmét az ország önazonosságának védelmében kell az alaptörvénybe foglalni. Már csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok, aki teheti, intézze online hivatali ügyeit. Szerdától utalja az emelt összegű nyugdíjakat a Magyar Államkincstár - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán. Harminc napon belül bírálják majd el az otthonfelújítási támogatásra benyújtott kérelmeket, és néhány nappal később meg is kapják a támogatás összegét az arra jogosultak - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter az M1-en. A családok négyötöde ismeri és jónak tartja az otthonteremtési program januárban induló öt új elemét, amelyek közül az otthonfelújítási támogatás a legnépszerűbb - közölte legfrissebb közvélemény-kutatása alapján a Kopp Mária intézet. A kormány a járványhelyzetben is elkötelezett a munkaalapú gazdaság mellett, az új gazdaságvédelmi intézkedések célja, hogy támogassuk a magyar munkaadókat és munkavállalókat, hogy folytatni tudják a tevékenységüket - mondta Schanda Tamás államtitkár. Rugalmasabbá válnak a távmunka szabályai a veszélyhezet idején - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az erdélyi magyar nemzeti közösség jogaiért folytatott harchoz szükség van a parlamenti jelenlétre, az etnikai képviseletnek ma sincs alternatívája - hangsúlyozta Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke. Az Európai Bizottság engedélyezi annak a szerződésnek a megkötését, amely akár 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzését is lehetővé teszi az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalattól - jelentette be az Európai Bizottság szóvivője. A világon 52 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 33,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, több mint 10 600 új beteget és csaknem kétszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt. Kórházba szállították Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, akikről néhány napja derült ki, hogy koronavírus-fertőzöttek lettek - közölte az ukrán média. Újabb 45 nappal meghosszabbította az október 1-jén bevezetett vészhelyzet érvényességét a szlovák kormány, a koronavírus-járvány terjedésével indokolva a lépést. Lassult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban, az elmúlt 24 órában 8925 újabb koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok. Fertőzöttségi kategóriákba sorolja a koszovói kormány péntektől a településeket, a legtöbb fertőzöttel rendelkező helyeken 19 és 5 óra között kijárási tilalmat vezetnek be, valamint minden üzletnek be kell zárnia. Nagy-Britanniában meghaladta az 50 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Görögországban péntektől éjszakai kijárási tilalmat léptetnek életbe a koronavírussal fertőzöttek számának ugrásszerű növekedése miatt - jelentette be Nikosz Hardaliász, a polgári védelmi miniszter helyettese. A francia kórházakban koronavírus-fertőzéssel kezeltek száma megközelíti a tavaszi tetőzés szintjét, de az intenzív osztályok kevésbé terheltek a jobb betegellátásnak és szervezettségnek köszönhetően - derül ki az egészségügyi minisztérium adataiból. Karanténba vonult Alberto Fernández argentin elnök és több minisztere is, miután egy koronavírussal fertőzött tisztségviselővel találkoztak - közölte a Buenos Aires-i kormány. Az európai uniós költségvetésről szóló megállapodás megmutatta, hogy az EU képes cselekedni - hangsúlyozta Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos. Betartja a tűzszünetet Örményország és Azerbajdzsán a hegyi-karabahi konfliktusövezetben, a szemben álló felek alegységei megálltak az általuk eddig ellenőrzött területek határán - közölte az orosz fegyveres erők vezérkarának szóvivője. Az örmény ellenzék parlamenti válságként értékeli, hogy nem sikerült a parlamenti tanács ülését megtartani, amely a törvényhozás rendkívüli üléséről döntött volna - közölte Arman Abovján, a testület elnöke. Donald Trump amerikai elnök jogászai újabb perkeresetet nyújtottak be, Georgiában elrendelték a szavazatok újraszámlálását. Joe Biden demokrata párti amerikai elnökjelölt bejelentette, hogy Ron Klaint választotta leendő kabinetfőnökének a Fehér Házban. Áttörést értek el a választások megtartása ügyében a líbiai polgárháborús konfliktus szemben álló felei a tuniszi megbeszéléseken - közölte Stephanie Williams, az ENSZ Líbiai Támogató Missziójának vezetője. Irán 12-szeresére növelte dúsított uránkészletét az atomprogramjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodásban megengedett mennyiséghez képest - áll a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség bizalmas jelentésében. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az ellenséges nyugati országok „muzsikájára táncoló báb" - jelentette ki Kim Szong, Észak-Korea ENSZ-nagykövete. Huszonharmadik napja nem látták a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt - közölte a dél-koreai országegyesítési minisztérium. Gépkocsi hajtott egy londoni rendőrőrs bejáratának. Sérülés a rendőrségi tájékoztatás szerint nem történt, egy embert a helyszínen őrizetbe vettek. Az osztrák kormány preventív jellegű fogva tartást tervez alkalmazni azoknak a terrorizmussal megvádolt személyeknek az esetében, akik nem adják fel szélsőséges nézeteiket - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Migránsok ismét csónakkal jutottak át illegálisan a magyar-szerb határon Szegednél a Tiszán - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Halálra gázolt egy embert a villamos a XI. kerületben - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Közúti balesetben két ember meghalt Salgótarjánban - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Férfi vízilabda BL-selejtező: OSC - Tourcoing (francia) 12:9 Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd VasasPlaket 18:8; PVSK Mecsek Füszért - Budapesti Honvéd SE 9:9 Női kézilabda NB I: Kisvárda Master Good SE - FTC-Rail Cargo Hungaria 26:38 Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Ferencvárosi TC 29:25 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-iClinic Bratislava Capitals 3:2