Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 25. Csütörtök Eufrozina, Kende napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Kormányinfó 09:25

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: „Kiállunk Pál atya mellett!”

2025. szeptember 25., csütörtök 07:59 | Magyar Nemzet

A miniszterelnök biztosította támogatásáról a támadások kereszttüzébe került szerzetest, aki szerinte méltatlan politikai támadások áldozata lett.

  • Orbán Viktor: „Kiállunk Pál atya mellett!”

„Kiállunk Pál atya mellett!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő egy fotóalbumot is közzétett Kiállunk Pál atya mellett címmel. A Ferenciek terén szerdán este szentmisét tartottak a keddi, Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.

Az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni egy papot, mert harangozni mert. Emellett egyházellenes rigmusokat skandáltak, illetve egy rövid ideig szólt a „mocskos Fidesz” is. Hadházy szerint a pap harangozással akarta zavarni a maroknyi fanatikusból álló tüntetését.

 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Opitz Barbi robbantott: a rajongók is csak találgatnak

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

„Így élte az életét és így is halt meg” - együttlét közben hunyt el a világsztár apja

Greta Thunberg flottillája szétesett: belső viszályok, LMBTQ-botrány és terrorkapcsolatok

"Nem bántjuk a sofőrt, biztosan neki is nagyon rossz" - Halálra gázolták Zoli bácsit Tarnaszentmiklósnál

Ha ilyen rossz marad a Manchester United, ez a drukker nagy bajba kerül

A futsal, ami nem a futballról szólt - A román szurkolók egymást verték

A focitörténelem legjobb cseréje soha többé nem lép pályára

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

További híreink

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Nagy hírrel jelentkezett Szijjártó Péter New Yorkból

Fidesznek bejött a stratégia: míg Szlovákia siratja a BMW-t, a Tisza Párt elvenné a magyarok sikertörténetét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
2
Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett
3
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
4
Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie + videó
5
Vezércikk – Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést + videó
6
Pál atya, az ellenzéki gyűlölet célpontja: azok, akik megpróbálták bántalmazni, most Orbán Viktorral néznek szembe + videó
7
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó
8
Orbán Viktor: „Kiállunk Pál atya mellett!”
9
Jakab nyomán, Orbán árnyékában – kifullad Magyar Péter politikája
10
A futsal, ami nem a futballról szólt - A román szurkolók egymást verték

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!