Én ott leszek, legyetek ott ti is. A mostani Békemenet a háborúról és a békéről szól. Az idősebbek átélték, nekünk pedig elmesélték milyen a háború, a fiatalok leginkább csak a hírekből tájékozódhatnak. A fiatalok azt akarják, hogy a háborút a jövőben se ismerjék meg személyesen, hanem csak a hírekből köszöntsön rájuk, akkor most kell tenni a béke érdekében, azért érdemes eljönni a Békemenetre, mert ki kell állnunk a háború ellen, és a béke mellett

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.