Orbán Viktor: Két okból is különösen veszélyes időket élünk + videó

Orbán Viktor: ,,Most két okból is különösen veszélyes időket élünk. Az első Ukrajna. Háború dúl Ukrajna és Oroszország között, és Ukrajna szomszédos országunk. Ha háború dúl a szomszédos országban, az mindig különleges veszélyt jelent. Ráadásul ez a háború nem csak Ukrajna és Oroszország közötti háború. Ez a Nyugat és Oroszország közötti proxy háború, és mi a Nyugathoz tartozunk. Tehát egyre veszélyesebbé válik a helyzet, ez az egyik dolog. A másik veszély Brüsszelből jön. 15 évvel ezelőtt még nem így volt, de most egyszerűen így van, ez egyértelmű. Brüsszelben szeretnének létrehozni egyfajta birodalmat, az Egyesült Európai Államokat. Vannak országok, amelyek ezt szeretnék, és vannak, amelyek nem. ''