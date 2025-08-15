Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: Két okból is különösen veszélyes időket élünk + videó

2025. augusztus 15., péntek 07:02 | HírTV

A magyar miniszterelnök az orosz-ukrán proxyháború veszélyeiről beszélt.

  • Orbán Viktor: Két okból is különösen veszélyes időket élünk + videó

Orbán Viktor: ,,Most két okból is különösen veszélyes időket élünk. Az első Ukrajna. Háború dúl Ukrajna és Oroszország között, és Ukrajna szomszédos országunk. Ha háború dúl a szomszédos országban, az mindig különleges veszélyt jelent. Ráadásul ez a háború nem csak Ukrajna és Oroszország közötti háború. Ez a Nyugat és Oroszország közötti proxy háború, és mi a Nyugathoz tartozunk. Tehát egyre veszélyesebbé válik a helyzet, ez az egyik dolog. A másik veszély Brüsszelből jön. 15 évvel ezelőtt még nem így volt, de most egyszerűen így van, ez egyértelmű. Brüsszelben szeretnének létrehozni egyfajta birodalmat, az Egyesült Európai Államokat. Vannak országok, amelyek ezt szeretnék, és vannak, amelyek nem. ''

További híreink

Távozik a TV2-től a csatorna egyik legmeghatározóbb arca

Magyarországon több ponton is égett a száraz növényzet

"Nem kapunk pézt!" – Bunyós Pityu kifakadt a fanyalgókra: nem az anyagiak miatt bokszol Növényi Norbert ellen

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja von der Leyenéket Alaszkában + videó

3 csillagjegy augusztus végén pénzben fog fürdeni

Gyanús lett a bolt tulajdonosának, hogy csökken a bevétel, de álmában sem gondolta volna, hogy kik loptak tőle + videó

Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó

Viszlát, integető izom! Egyszerű tricepsz gyakorlatok otthonra

Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó

További híreink

Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó

Holttestek lebegtek a Szajnában

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak
2
Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó
3
Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett
4
27 ember vesztette életét egy kettős hajótörésben a Földközi-tengeren + videó
5
Migránsok foglalják el a nyaraló olaszok lakásait + videó
6
A Győr és a Paks is egyaránt legyőzte ellenfelét a Konferencialiga mai mérkőzésein
7
Holttestek lebegtek a Szajnában
8
Monitor – Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek + videó
9
Láncreakció: Nem számított a német vezetés Volodimir Zelenszkij berlini látogatására + videó
10
Komment – Füstbe ment terv a lángoló buszok helyett normális tömegközlekedést működtetni? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó

Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó

 Alantas politikai színjátékának terepeként használja Magyar Péter a székesfehérvári kórházat. Erre mutatott rá az egészségügyi államtitkár. Takács Péter arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke felkereste az intézményt, hogy számon kérje annak vezetését a kialakult baktériumfertőzés miatt. Az államtitkár azt mondta: olyan, mintha Magyar Péternek direkt a betegek zaklatása lenne a célja.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!