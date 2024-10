Orbán Viktor: Készen állok a harcra, győzni fogunk!

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet információi szerint a miniszterelnök úgy látja, a világ a járvány és a háború kitörése óta gyökeresen megváltozott. Ha ezt egyszerűen akarjuk a gazdaságban leírni, akkor azt tudjuk mondani: a Kelet fel-, a Nyugat pedig lefelé tart. Véleménye szerint maximum tíz év, és a legeket a világgazdaságban mind Keleten fogják sorolni.

Orbán Viktor most is megerősítette: Brüsszel és a nyugati világ erre a helyzetre úgy válaszolt, hogy gazdasági hidegháborút hirdetett. Magyarországnak azonban ez a gazdasági hidegháború nem jó. Magyarország a gazdasági hidegháborúból is szeretne kimaradni. Hangsúlyozta: ha hazánk sikeres akar lenni, akkor gazdaságilag semlegesnek kell lennie. Magyarországnak a saját útját kell járnia, csak azt szabad átvenni nyugatról és keletről, ami hasznos és észszerű. El kell utasítani mindent, ami árthat a magyaroknak.

Magyar Nemzet