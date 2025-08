Orbán Viktor kemény üzenete az MCC Feszten: Béke nélkül nincs gazdasági növekedés

Megosztás itt:

A miniszterelnök is felszólalt az MCC Feszten. Orbán Viktor szombat délután lépett színpadra Esztergomban. Orbán Viktor is ellátogatott Esztergomba, a Mathias Corvinus Collegium által immár ötödik alkalommal megszervezett MCC Fesztre, Közép-Európa egyik legjelentősebb intellektuális seregszemléjére, de természetesen nem egyszerű vendégként, hanem meghívottként: szombaton kora délután lépett a MOL Nagyszínpadra, hogy az országot érintő legfontosabb kérdésekről beszéljen az egybegyűlteknek Kereki Gergő (Mandiner) társaságában.

Orbán Viktor: A lázadás az élet természetes része

Orbán Viktor kérdésként elsőre arról beszélt: mostanában a fesztiválokon egyre gyakoribbak a kormánykritikus hangok, főképp az előadók körében. Ennek kapcsán a miniszterelnök kiemelte: a választások előtt ez cseppet sem meglepő, a világon mindenütt jellemző ilyenkor a radikálisabb nézetek hangoztatása. Emellett kiemelte: a fiataloknál a lázadás az élet természet része. Úgy látja, kétféle lázadás van: a liberálisok a hatalom ellen lázadnak, mindenféle hatalom ellen, és mivel most a Fidesz van hatalmon, így ellenük. A nemzeti érzelmű fiatalok pedig a globális hálózatok, Brüsszel, az országot elnyomni akaró erők ellen. Tehát nem az van, hogy a fiatalok vagy lázadnak vagy nem, hanem az a kérdés, mi ellen lázadnak, a lázadás ugyanis az élet természetes része.

A kormány terveivel kapcsolatban elmondta: világos képük van arról, milyen most a Fidesz helyzete, és mire számíthatnak a választásokkor.

Sokat fogunk dolgozni és nagyon fogunk nyerni – jelentette ki.

Ezt üzeni Orbán Viktor a fiataloknak

A fiataloknak a legnagyobb baja az élettel van, a felnőtté válás nehézségeivel. Meg kell élni, tanulni kell, lakni kell valahol, megtalálni a boldogságot – magyarázta a miniszterelnök, hozzátéve: épp ez okoz a fiatalokban feszültséget, ami aztán vitákat szül. Épp ezért hiába "mondaná fel" azokat az intézkedéseket, amikkel a fiatalságot segíti a kormány, az nem vetne véget a vitáknak, vagy épp az ellenérzéseknek.

Ismertette: aki tanulni akar, diákhitelt kap, aki dolgozni megy, munkáshitelt. 25 éves korig nem kell SZJA-t fizetni - a gyermeket szülő nőknél ez az életkor 30 év. "Most ha 18 éves vagy, Európában egyedülálló módon kapsz egy oilyan hitellehetőséget, melynek törlesztőrészlete alacsonyabb lesz, mint a lakbér, és tulajdonos lehetsz 18 éves korodban, elkezdhetsz építeni magadnak valamit. Ha gyereked lesz, kapsz adókedvezményt, egy gyerek után is, kettő után is, három után is, ha pedig hölgy vagy, és szültél gyereket, akkor életed végéig nem fizetsz SZJA-t" – sorolta a fiatalokat érintő programokat Orbán Viktor, ugyanakkor kiemelte: tudja, hogy a választás nem csak ész kérdése, nem csak a programoktól függ. Kiemelte: a legfontosabb feladata politikusként ugyanaz, mint szülőként, nagyszülőként: megérteni azt, amit a fiatalok mondanak.

"Lehet, hogy van benne valami, amit a fiatalok mondanak, amit érdemes megfontolni nekünk. Amit meg mi mondunk, abban biztos van megfontolni való, csak jól kell mondanunk, hogy megértsék, hogy egy hullámhosszra kerüljünk!"

Orbán Viktor: digitális honfoglalásra van szükség

Orbán Viktor szót ejtett a digitális tér fontosságáról is: mind az információk, mind a viták itt találhatók meg jelenleg. "Nem kiegészült a politika hagyományos világa egy új elemmel, hanem az egész felköltözött egy új helyszínre. És ennek az új helyszínnek a sajátosságai mások" – magyarázta, hozzátéve: digitális honfoglalásra van szükség. Nagy változás van, aminek a távlatai még nem beláthatóak, ráadásul még a mesterséges intelligencia jelenlétével is kell számolni. Épp ezért alapították a Digitális Polgári Köröket is, hogy ezt a digitális térfoglalást elősegítsék.

A gazdasági növekedés alapja a béke

A magyar gazdaság erőteljes növekedéséhez elengedhetetlen a béke. A háború miatt magasak az energiaárak, az EU-s pénzeket pedig elhappolja Ukrajna. A mostani körülmények közt a gazdasági eredmények megtartása is nagy szó. Orbán Viktor kiemelte: az otthonteremtési hitel jó példa. Elengedhették volna, mondván, háború van, ez pedig békeköltségvetésre tervezett program volt. De nem akarták feladni a tervet, és végül meg is valósították. Ugyancsak megvalósították az adóforradalmat, a többgyermekes anyák SZJA-mentességét.

"Egész Európában, mint a kávézacc, fel van kavarodva minden. Ilyen körülmények közt is megvédtünk mindent, amit elértünk, meg még néhány fontos dolgot meg tudtunk csinálni!"

A közszolgáltatásokkal kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte: ezzel még sokáig nem leszünk elégedettek, mert még sok munka van ezen a téren, ami sok pénzbe kerül. Az egészségügyre például jövőre 280 milliárd forinttal költenek majd többet. "És ez még nem lesz kész. Valamit látszik, de az még nagyon messze van attól, hogy azt mondjuk: az egészségügy rendbe van téve!" Hozzátette: tudja, hogy a közszolgálatok még sokáig lesznek kritika tárgyai.

2010-ben egy csődbe jutott országot kellett talpra állítani. Most azt mondanám, hogy valahol 70-75 százaléknál vagyunk a munka elvégzésében.

Több mint félkész az ország, de még 4-6 év mindenképp kell, tette hozzá.

Mikor lesz béke?

Orbán Viktor szerint elsősorban azt kell tisztázni, mi a háború oka. A világpolitika fő rendező elve az erőegyensúly. Ha ez megbomlik, háború lesz. Nyugat úgy döntött, Ukrajnát az ütközőzóna-státuszából kimozdítják, ezzel pedig megbillentették az egyensúlyt. Az oroszok erre reagáltak. Emlékeztetett: Magyarország a rendszerváltás után hasonló helyzetben volt, egy ideig ütközőzóna voltunk mi is, de aztán kiléphettünk ebből a helyzetből, az oroszok pedig akkor ezt hagyták, mert nem voltak elég erősek. Azóta azonban megváltozott a helyzet, megerősödtek. Ezért reagáltak most másképp Ukrajna esetében, mint korábban a magyarok vagy épp a lengyelek esetében.

Azt kell megértenünk, hogy béke akkor lesz, ha az amerikaiak is, az ukránok és a Nyugat is tudomásul veszi azt a tényt, hogy az oroszok sosem fogják megengedni, hogy Oroszország nyugati határaihoz közel, katonailag értelmezhető közelségben nyugati fegyverek legyenek

– magyarázta.

A második kérdés, hogy ki kivel harcol. Nem az oroszok és az ukránok harcolnak csupán. Ha valaki támogatóként belép, ő ugyancsak benne van ebben a háborúban. Vagyis az egész EU, a magyarokat és a szlovákokat leszámítva háborúban áll Oroszországgal. Nem nyílt háborúban, de ennek ellenére ez a helyzet.

Mi a megoldás? Nem az oroszokat kell legyőzni, hanem vissza kell menni a kiindulópontra, és meg kell egyezni Ukrajna jövőjéről úgy, hogy az mindenkinek elfogadható legyen. Sajnos azonban ezt csak mi mondjuk. Ezért nekünk az a lehetőségünk: kimaradni ebből a háborús helyzetből.

Egy háborúból kimaradni nem csak elhatározás, ehhez erő kell.

Mikor lesz béke? Orbán Viktor szerint addig nem lesz béke, amíg az USA és Oroszország meg nem állapodik, és nem csak az orosz-ukrán háborúról, de mindenről. Le kell állítani a fegyverkezési spirált. Meg kell állapodni a világ energiaellátásáról. Meg kell állapodni a szankciókkal.

"Én azt a felelősséget, hogy egyetlen fiatal is meghaljon Ukrajnáért, nem szeretném vállalni és nem is fogom" – hangsúlyozta annak kapcsán, miért kell elkerülni Magyarország bevonódását a háborús helyzetbe.

A nyugati országok elestek

Orbán Viktor kiemelte: a jövő politikusainak nem a balkán irányából, de a nyugatról érkező migrációval is meg kell majd küzdenie, ugyanis a nyugati országok migrációs téren már elestek. A migrációval szemben egy kölcsönös önvédelmi rendszert kell kialakítani: erre a következő nemzedéket fel kell készíteni.

Teljes cikk a BORSONLINE oldalán olvasható.

Fotó: Wierl Ádám