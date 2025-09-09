Keresés

Belföld

Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek

2025. szeptember 09., kedd 06:59 | Magyar Nemzet
Orbán Viktor Ursula Von der Leyen

A magyar kormányfő azt követeli Brüsszeltől, hogy térítsék meg a határvédelem költségeit, miközben Magyarország szerint több mint egymillió migránst állítottak meg 2015 óta. Orbán Viktor hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy ezért még napi egymillió eurós bírságot is kapjon az ország.

  • Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a minap Oroszországgal és Belorussziával határos tagállamokat érintő körútja során Lengyelországba is ellátogatott. A látogatás egyik állomása az ország északkeleti részén, a belarusz határnál található Krynki volt, ahol Von der Leyen a határkerítést is megtekintette.

„A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belorusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt” – írta akkor közösségi oldalán.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Lebukott! Rubint Réka a Tinderen keresi az igazit?

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Óraátállítás 2025: még soha nem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás

Zelenszkij miatt menekült külföldre Kuleba

Elszabadultak az indulatok: Nem hagyták annyiban, amit a felbőszült Marco Rossi tett

Cristiano Ronaldo semmibe veszi Szoboszlait, aki gyerekkora óta rajong érte?

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Ritka kincs kapható a Lidlben – Legközelebb tavasszal lesz újra a polcokon

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Monitor - Orbán Viktor: Gyurcsányéknak több eszük volt, ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket + videó

