Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek

Megosztás itt:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a minap Oroszországgal és Belorussziával határos tagállamokat érintő körútja során Lengyelországba is ellátogatott. A látogatás egyik állomása az ország északkeleti részén, a belarusz határnál található Krynki volt, ahol Von der Leyen a határkerítést is megtekintette.

„A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belorusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt” – írta akkor közösségi oldalán.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!