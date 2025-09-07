Keresés

2025. 09. 07. Vasárnap
Belföld

Orbán Viktor: Jól haladnak a programok, de a háború ezeket is hátráltatta + videó

2025. szeptember 07., vasárnap 18:00 | HírTV

A kötcsei találkozón Orbán Viktor miniszterelnök a jövő évi választásokban való szereplésről és egy új nemzeti konzultációról is beszélt.

  • Orbán Viktor: Jól haladnak a programok, de a háború ezeket is hátráltatta + videó

Orbán Viktor: "Megvannak a jelöltjeink, van egy erős, nem digitális alapú, ténylegesen létező, emberi közösséget takaró szervezetünk, vannak erősödő digitális képességeink, októberben itt is fölényben leszünk, most még nem vagyunk, és vannak célzott gazdasági programjaink. Itt átütemezést kellett végrehajtanunk, mert azt gondoltuk, hogy 2025 elején a célzott gazdasági programokkal meg tudunk indulni, hogyha az amerikai elnök ahogy vártuk, egy-két hónapon belül véget vet a háborúnak."

Magyar Péter nagyot koppant

A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

