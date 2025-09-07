Orbán Viktor: "Megvannak a jelöltjeink, van egy erős, nem digitális alapú, ténylegesen létező, emberi közösséget takaró szervezetünk, vannak erősödő digitális képességeink, októberben itt is fölényben leszünk, most még nem vagyunk, és vannak célzott gazdasági programjaink. Itt átütemezést kellett végrehajtanunk, mert azt gondoltuk, hogy 2025 elején a célzott gazdasági programokkal meg tudunk indulni, hogyha az amerikai elnök ahogy vártuk, egy-két hónapon belül véget vet a háborúnak."
Belföld
Orbán Viktor: Jól haladnak a programok, de a háború ezeket is hátráltatta + videó
2025. szeptember 07., vasárnap 18:00 | HírTV