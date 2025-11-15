Orbán Viktor: Jelentem, tisztelt győriek, Európában háborús veszély van + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: ,,Alá akarom húzni, hogy veszély van. Tehát, most nem egy csendes, jó kedélyű szombati összejövetelen vagyunk, hanem egy háborúellenes gyűlésen vagyunk. Háborúellenes gyűlést akkor kell tartani, ha veszély van. Jelentem, tisztelt győriek, Európában háborús veszély van. Nem azért állunk ki a béke mellett, mert rendes emberek vagyunk, – remélem ez is igaz - hanem azért állunk ki, mert most ki kell állni! Európa a háború küszöbén áll.”