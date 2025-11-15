Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Jelentem, tisztelt győriek, Európában háborús veszély van + videó

2025. november 15., szombat 14:09 | HírTV

Az első háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor az Európát fenyegető háborús veszélyre hívta fel a figyelmet.

  Orbán Viktor: Jelentem, tisztelt győriek, Európában háborús veszély van + videó

Orbán Viktor: ,,Alá akarom húzni, hogy veszély van. Tehát, most nem egy csendes, jó kedélyű szombati összejövetelen vagyunk, hanem egy háborúellenes gyűlésen vagyunk. Háborúellenes gyűlést akkor kell tartani, ha veszély van. Jelentem, tisztelt győriek, Európában háborús veszély van. Nem azért állunk ki a béke mellett, mert rendes emberek vagyunk, – remélem ez is igaz - hanem azért állunk ki, mert most ki kell állni! Európa a háború küszöbén áll.”

Győri DPK: Aki békét akar, velünk tart! + videó

Győri DPK: Aki békét akar, velünk tart! + videó

 A győri háborúellenes gyűlésről szóló műsorunk negyedik blokkjában Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője és Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője fejtette ki véleményét, illetve kollégánk, Adorján Kira is bejelentkezett a győri helyszínről.

Orbán Viktor: Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez + videó

Orbán Viktor: Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez + videó

 A háborúellenes gyűlésről szóló adásunk harmadik blokkjában Orbán Viktor miniszterelnök volt a színpadon, ahol számos kérdésre válaszolva fejtette ki véleményét Európa, Magyarország politikai, gazdasági helyzetével és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, illetve beszélt az amerikai-magyar csúcsról.
