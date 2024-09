Orbán Viktor: Jelenleg a Lajta mentén alakult ki a legkritikusabb helyzet + videó

Megosztás itt:

Ma reggel megkapott jelentések szerint a legnehezebb helyzet Lajtán, a Lajta mentén alakult ki. Át is vezényeltünk a Duna túlsó oldaláról tehát az alföldről több mint 800 szakembert ők most a Dunántúlon teljesítenek szolgálatot. Kiválóan dolgoznak a katonákkal együttműködve több mint 400 katonánk van most kint a gátakon és 24 óra alatt további ezreket tudunk bevetni - tette hozzá.