Orbán Viktor: Január 1-től több lépésben bevezetjük a 14. havi nyugdíjat+ videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Azt már megszokhattuk, hogy a Meta számára az adataink jelentik az olajat, mi pedig a kitermelendő nyersanyagot. De a Tisza Párt 200 ezres adatkatasztrófája új szintre emelte a cinizmust. Magyar Péterék ugyanazt a Big Tech-es adatéhséget mutatják, de az alkalmatlanságukkal párosítva.
Azonnali kivizsgálást rendelt el a miniszterelnök a Tisza Világ applikáció adatszivárgási ügyében. Orbán Viktor súlyos botránynak nevezte, hogy 200 ezer magyar ember, személyes adatai kerültek ki az internetre és Ukrajnába.