Orbán Viktor: Január 1-től több lépésben bevezetjük a 14. havi nyugdíjat+ videó

Te vagy a termék, vagy csak az áldozat? A Meta és a Tisza-botrány közös, sötét tanulsága

Azt már megszokhattuk, hogy a Meta számára az adataink jelentik az olajat, mi pedig a kitermelendő nyersanyagot. De a Tisza Párt 200 ezres adatkatasztrófája új szintre emelte a cinizmust. Magyar Péterék ugyanazt a Big Tech-es adatéhséget mutatják, de az alkalmatlanságukkal párosítva.