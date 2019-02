Orbán Viktor Izraelbe utazik

KOCSIS MÁTÉ: ELUTASÍTJUK A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEKET KOSSUTH RÁDIÓ. NOVÁK KATALIN BOCSÁNATKÉRÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL A SVÉD SZOCIÁLIS MINISZTERT A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV KAPCSÁN TETT KIJELENTÉSEI MIATT. MSZP-KONGRESSZUS: TÓTH BERTALAN, AZ MSZP-ELNÖKE, FRAKCIÓVEZETÕ VEZETI A SZOCIALISTÁK EURÓPAI PARLAMENTI LISTÁJÁT. IGAZSÁGOS BÉREK KELLENEK AZ EU-BAN MONDTA A SZOMBATI MSZP-KONGRESSZUSON FRANS TIMMERMANS, AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK CSÚCSJELÖLTJE. DEUTSCH: TIMMERMANS AZ EP-VÁLASZTÁSI GYÕZELEMÉRT MÉG A "RASSZISTA, ANTISZEMITA JOBBIKKAL" ÖSSZEBORULÁST IS ELFOGADJA. MÉREGDRÁGA LUXUSUTAKON, YACHTON MÚLATTÁK AZ IDÕT AZ MSZP-KORMÁNY ALATT MEGGAZDAGODOTT SZEVIÉP-VEZETÕK PESTISRACOK.HU. A HAZATÉRÉS NAPJÁRA, A CSEHSZLOVÁKIÁTÓL TÖRTÉNT VISSZACSATOLÁS 95. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK VASÁRNAP SOMOSKÕÚJFALUN. LEZSÁK SÁNDOR, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALELNÖKE, A NÓGRÁD MEGYEI FALU DÍSZPOLGÁRA SZERINT SOMOSKÕÚJFALUN FELTÁMADÁS LETT A TRIANONI GYÁSZBÓL. A POSZTÉRT EGYEDÜLIKÉNT INDULÓ FÜGGETLEN FRUM ISTVÁNT VÁLASZTOTTÁK BAKONYSZENTIVÁN POLGÁRMESTERÉVÉ A VASÁRNAPI IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON. SCHILD RÓBERT LETT AZ ÉSZAK-BARANYAI MEKÉNYES POLGÁRMESTERE, A FÜGGETLEN JELÖLT EGYEDÜL INDULT A TISZTSÉGÉRT A VASÁRNAPI IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON. TAKÁCS KRISZTIÁN NYERTE EL A POLGÁRMESTERI TISZTSÉGET A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORLÁT KÖZSÉGBEN VASÁRNAPI IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON. POZITÍVNAK MINÕSÍTETTE A MAGYAR CSALÁDVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET A CSEH KORMÁNYFÕ. A JÖVÕ PÉNTEKEN VIZSGÁLJA A MAGYAR ADÓSOSZTÁLYZATOT A FITCH RATINGS HITELMINÕSÍTÕ INTÉZET. A STANDARD AND POOR'S EGY FOKOZATTAL JAVÍTOTTA A MAGYAR ÁLLAMADÓSSÁG-KÖTELEZETTSÉGEK BESOROLÁSÁT VASÁRNAP. UKRAJNÁNAK IDÉN TÖBB MINT 15,4 MILLIÁRD DOLLÁR ÁLLAMADÓSSÁGOT KELL RENDEZNIE UKRÁN PÉNZÜGYMINISZTERI JELENTÉS. A FRANCIA BELÜGYMINISZTER ÁLTAL KÖZÖLT ADATOK ALAPJÁN A HATÓSÁGOK EDDIG 8400 SÁRGAMELLÉNYES TÜNTETÕT TARTÓZTATTAK LE AZ ELMÚLT 3 HÓNAPBAN. EGYRE TÖBB MENEDÉKKÉRÕ ÉRKEZIK LEGÁLISAN AZ EURÓPAI UNIÓBA - BERLINER MORGENPOST. SZOMBAT ÉJSZAKA ÉS VASÁRNAP VIRRADÓRA FRANKFURBAN, KÖLBEN, NÜRNBERGBEN, LINGENBEN ÉS MÜLHEIM AN DER RUHRBAN IS KÉSELÉS TÖRTÉNT. LEMONDOTT KÜLÜGYMINISZTERI POSZTJÁRÓL BENJAMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕ, ENGEDVE A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI HATÁROZATNAK. ÚJABB ZAGYTÁROZÓ TÉRSÉGÉBÕL EVAKUÁLTA AZ EMBEREKET A VALE BRAZIL CÉG. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÉSZ MEGVÉTÓZNI A SZÖVETSÉGI PARLAMENT HATÁROZATÁT, HA A TÖRVÉNYHOZÓK ELUTASÍTJÁK A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT. LEMONDOTT JELÖLTSÉGÉRÕL HEATHER NAUERT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ENSZ-NAGYKÖVETI TISZTSÉGÉRE. ENSZ: ÉSZAK-KOREA TÖRETLENÜL FOLYTATJA NUKLEÁRIS ÉS RAKÉTAPROGRAMJÁT. BERNIE SANDERS INDULHAT A 2020-AS AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSON POLITICO. AMERIKAI KÜLÜGY: KATONAI REPÜLÕGÉPPEL SZÁLLÍT SEGÉLYT A VENEZUELAI-KOLUMBIAI HATÁR KOLUMBIAI OLDALÁRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. ÖNKÉNTESEK EZREI ESKÜDTEK FEL GUAIDÓNAK, HOGY SEGÍTENI FOGNAK A HUMANITÁRIUS SEGÉLY SZÉTOSZTÁSÁBAN. AZ USA NEM VÉDI MEG AZOKAT, AKIK ÕRÁ HAGYATKOZNAK - FIGYELMEZTETTE A KURD ERÕKET BASSÁR EL-ASZAD SZÍRIAI ELNÖK. IRÁN KÉSZ SZOROSABBRA FÛZNI KAPCSOLATAIT A KÖZEL-KELETI ORSZÁGOKKAL - MONDTA HASZAN RÓHÁNI IRÁNI ELNÖK. ÉLETÉNEK 80. ÉVÉBEN VASÁRNAP MEGHALT GYÖRGYI KÁLMÁN VOLT LEGFÕBB ÜGYÉSZ. HALÁLRA GÁZOLT EGY KERÉKPÁROST EGY SZEMÉLYAUTÓ A 41-ES FÕÚTON NYÍRMADÁNÁL VASÁRNAP ESTE. HOLTTESTET TALÁLTAK A RENDÕRÖK A XIV. KERÜLETI NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJÁN EGY AUTÓBAN VASÁRNAP DÉLUTÁN, GYILKOSSÁG MIATT INDÍTOTTAK NYOMOZÁST. NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: TÖBB TELEPÜLÉSEN ISMÉT ROMLOTT A LEVEGÕMINÕSÉG AZ ELMÚLT NAPOKBAN.