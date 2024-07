Orbán Viktor ismét felszólal Tusványoson

A hagyományoknak megfelelően idén is szombat délelőtt mond beszédet Orbán Viktor a tusványosi szabadegyetemen. A miniszterelnök Tusványoson rendszeresen megosztja a kormányzással és a stratégiaalkotással kapcsolatos gondolatait. Az értékelés egyben iránytűként szolgálhat nemcsak a politikai szereplők, hanem a választók számára is.

