2025. 09. 01. Hétfő
Orbán Viktor is reagált Magyar Péter jobbkezének őszinteségi rohamára + videó

2025. szeptember 01., hétfő 15:21 | Magyar Nemzet
adóemelés Tarr Zoltán Orbán Viktor Tisza Párt

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált a tiszás Tarr Zoltán megdöbbentő elszólására a Tisza-adót és a hazugságokat illetően. Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek, ezt azonban el akarták titkolni a választásokig – sikertelenül – írja a Magyar Nemzet

A lap emlékeztetett, Tarr Zoltán az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak.

Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

Kapcsolódó tartalmak

