Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről

Szijjártó Péter Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hozzátette: Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük. Orbán Viktor kiemelte: És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI