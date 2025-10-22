Keresés

2025. 10. 22. Szerda
Belföld

Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről

2025. október 22., szerda 07:48 | Magyar Nemzet
Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Donald Trump Háború Ukrajnában budapesti békecsúcs

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök magyarországi találkozójáról. Orbán Viktor szerint folytatódnak az előkészületek.

  • Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről

Szijjártó Péter Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hozzátette: Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük. Orbán Viktor kiemelte: És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

