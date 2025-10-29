Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor is kitöltötte a Nemzeti Konzultációt + videó

2025. október 29., szerda 19:00 | HírTV

A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy videót a Nemzeti Konzultáció kitöltésével kapcsolatban.

  • Orbán Viktor is kitöltötte a Nemzeti Konzultációt + videó

 

 

További híreink

55 millió ok a reményre: így gyógyulhatnak gyorsabban a daganatos gyerekek

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Óriási változás jön Angliában, Szoboszlait is keményen érinti a döntés

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

„Süt a nap, az emberek kedvesek” – Itt kezd új életet az országot elhagyó magyar énekesnő

Bezzeg Románia bajban: az amerikai katonák elhagyják a bázisokat

Két jó hírt is közölt a kormányhivatali dolgozókkal Navracsics Tibor

Gyász: elhunyt a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

További híreink

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

A hamis tömeg illúziója: miért van szüksége Magyar Péternek digitális bűvésztrükkökre?

UFO repült Moszkva felett? A tudós válaszolt + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Visszatér a közéletbe Varga Judit
2
Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában
3
Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai + videó
4
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
5
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
6
Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
7
„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól
8
300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
9
Botrányos terv: a Tisza Párt felszámolná az elmúlt 15 év jogrendszerét + videó
10
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!