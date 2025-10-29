Orbán Viktor is kitöltötte a Nemzeti Konzultációt + videó

Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

Botrányos terv: a Tisza Párt felszámolná az elmúlt 15 év jogrendszerét + videó

300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó

„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól

Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai + videó

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

A Mandiner szerint az újpalotai Tisza-sziget vezetője aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját, ezért azonnal távoznia kellett a pártból.

Legkevesebb 132 ember vesztette életét a Rio de Janeiróban a szervezett bűnözés ellen kedden végrehajtott razziában - közölte szerdán a Rio de Janeró-i ügyészség hivatala. A hatósági beszámolók szerint a halálos áldozatok között négy rendőr volt.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.