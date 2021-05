Orbán Viktor: „Irány Brüsszel”

258 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 346-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 41 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 560-ra emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 millió 23 ezer, közülük több mint 3 millióan már a második oltást is megkapták. Pünkösd a keresztények harmadik legnagyobb ünnepe, amelyet húsvét után ötven nappal tartanak. Pünkösdhétfő a karizmák ünnepe. Beran Ferenc, a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony templom plébánosa hangsúlyozta: akkor lehet igazán előrébb jutni az életben, ha az isteni kegyelmeket mindenki befogadja és átéli a belső békét. Az Egyház Isten családja, Szűz Mária pedig az egyház édesanyja, aki együtt imádkozott az apostolokkal a Szentlélek eljövetele előtt - mondta Erdő Péter Esztergom-Budapesti érsek. A bíboros felhívta a figyelmet a közelgő Eucharisztikus világkongresszusra, azt remélve, hogy minél többen csatlakoznak az egész világot átfogó imaközösséghez. Provokálással indulatot, dühöt akar kiváltani az emberekből a balliberális oldal a kormányváltás érdekében - mondta a Bayer Showban a Századvég elnöke. G. Fodor Gábor szerint az ellenzéket támogatja a nemzetközi balliberális oldal is, amihez minden pénzt, erőforrást megadnak, a kérdés csak az, hogy mindennek fejében mit kérnek majd a hazai baloldaltól cserébe a nemzetközi érdekkörök. Az ellenzéki pártok vezetői nem látnak problémát abban, hogy Karácsony Gergely esetleges miniszterelnökké választásával újra Gyurcsány Ferenc emberei irányítanák az országot - tudta meg az Informátor című műsorunk. A főpolgármester bár kampánybeszédében azt mondta, olyan országban szeretne élni, ahol az újságírók kérdezhetnek, ha kényesek számára a kérdések, akkor inkább elmenekül a válaszok elől. Az Országgyűlés háromnapos üléssel folytatja munkáját keddtől csütörtökig. Folyamatosan bővül a Magyar Falu Program – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár közölte, 2020-ban több mint 200 milliárd, 2021-pedig 250 milliárd forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre az ötezer lakosnál kisebb népességű települések fejlesztésére. A pandémia előtti időszakban a pünkösdi hosszú hétvégén telt házzal működtek a szállodák. Most, az újranyitás első napjaiban egyelőre kétharmados a kihasználtság, a vendégek döntő többsége belföldről érkezik. Meghaladta a 167 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 3,45 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A világ háborúban áll a Coviddal, a koronavírus okozta járványos betegséggel - hangsúlyozta António Guterres ENSZ-főtitkár, egyúttal felszólította a nemzetközi közösséget, hogy térjen át „hadigazdálkodásra”. Szerbiában mintegy 2 millió 400 ezer embert oltottak be, és több mint 1 millió 900 ezren már az oltóanyag második dózisát is megkapták. Amennyiben stabil marad a járványhelyzet, július közepétől jelentős enyhítések várhatók Szerbiában - jelentette ki Predrag Kon járványügyi szakértő. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 1300 új beteget jegyeztek fel. Nagy-Britanniában meghaladta a 60 milliót a koronavírus elleni oltásból beadott első és második dózisok együttes száma. A koronavírus elleni tömeges oltásra alkalmas központokat hoztak létre két japán városban, köztük Tokióban. Indiában a koronavírus halálos áldozatainak a száma átlépte a 300 ezret, ezzel az Egyesült Államok és Brazília után az ázsiai országban igazolták a Covid-19 betegség legtöbb halálos áldozatát. Életveszélyesen megsebesült Londonban a Black Lives Matter nevű politikai-társadalmi mozgalom egyik vezető aktivistája, akit fejlövés ért. Őrizetbe vették Raman Prataszevicset, a Fehéroroszországban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA nevű Telegram-csatorna volt főszerkesztőjét a Ryanair légitársaság egyik repülőgépén, amely Minkszben előre nem tervezett leszállást hajtott végre. Azonnali szabadon bocsátását követelte az Egyesült Államok Raman Prataszevics másként gondolkodó újságírónak, akit a fehérorosz hatóságok letartóztattak, miután Minszkbe térítették a Ryanair társaság légijáratát, amelyen utazott. Az Európai Tanács csúcstalálkozója napirendjére veszi a Ryanair ír légitársaság járatának kikényszerített fehéroroszországi leszállása és a járaton utazó, Minszkben előállított Raman Prataszevics ellenzéki aktivista és újságíró ügyét. Minszk szükség esetén engedélyezi a szakértői vizsgálatot a Ryanair légitársaság járatának ügyében - közölte a fehérorosz külügyi tárca. Az Egyesült Államok közölte, hogy vízumkorlátozásokkal fogja sújtani azokat az eritreai és etiópiai tisztségviselőket, akik a tigréi konfliktus szításával vádolhatóak, illetve nem tesznek jelentős lépéseket az ellenségeskedések lezárására. Az afgán biztonsági erők visszaverték a kormányellenes tálibok támadásait az északi Badahsán tartomány hat kerületében - közölték afgán katonai források. Három ember meghalt, nyolcan megsérültek, miután lövöldözés tört ki egy ohiói bárnál. 15 ember meghalt és több száz ház elpusztult a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén történt vulkánkitörés következtében - közölte a kinshasai kormány szóvivője. 429 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Tűz ütött ki egy ózdi családi házban, a tűzoltók oltás közben egy idős nő holttestére találtak. Álló autónak ütközött és meghalt egy motoros Hajdúszoboszlón. Keddtől vasárnapig rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és Cinkota között jár a csömöri HÉV karbantartás miatt. Péni István aranyérmet szerzett légpuskában az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon. Milák Kristóf aranyérmet szerzett férfi 100 méter pillangón, Szabó Szebasztián nyolcadik lett a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Kapás Boglárka bronzérmet nyert 400 méter gyorson, Késely Ajna negyedik lett az úszó Európa-bajnokságon. Burián Katalin bronzérmet szerzett 200 méter háton az úszó Európa-bajnokságon. Példaértékűnek ítélte a budapesti vizes Európa-bajnokság rendezését Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 16. szakaszát, Valter Attila összetettben a 13. helyen áll. A 20-szoros válogatott Gyurcsó Ádám távozott a horvát élvonalban ezüstérmes NK Osijek labdarúgócsapatától.