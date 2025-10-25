Keresés

Orbán Viktor: Indulunk – kezdődik az országos roadshow

2025. október 25., szombat 20:21 | MTI
országjárás roadshow Orbán Viktor

Több mint 90 000 tagja van a Digitális Polgári Köröknek, közülük tízezrek vettek részt a Békemeneten. Ezért a miniszterelnök szombat este a Facebookon bejelentette, hogy elindítják a közösség első országjárását.

  • Orbán Viktor: Indulunk – kezdődik az országos roadshow

Orbán Viktor azt írta: október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb. Hozzátette, "indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot".

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolta az országjárás honlapját is, amely szerint

a roadshow november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre érkezik.

A weboldalon az is olvasható, hogy az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

