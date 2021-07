Orbán Viktor: Igazságot Magyarországnak!

Ha Brüsszel nem támad meg bennünket, akkor nem lenne népszavazás – rögzítette szokásos reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Felidézte, a migránskvóták esetében egyszer már sikerült megállítanunk Brüsszelt. Orbán Viktor szerint a liberálisok ma a szabadság ellenségei, akik a szülők jogait is korlátoznák. – Világok harca következik, de nyerni fogunk, ahogy a migráció kérdésében is győztünk – fogalmazott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azért van szükség a népszavazásra mert Brüsszel megtámadta Magyarországot

– mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Emlékeztetett: arra kérik Magyarországot, hogy változtassuk meg a gyermekvédelmi törvényt. – Normális esetben elég lenne a magyar Parlamentnek törvényt alkotnia a kérdésben, mert ez nemzeti hatáskör – emlékeztetett a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ha Brüsszel nem támad meg bennünket akkor nem lenne népszavazás.

Arról is beszélt, hogy késleltetik a nekünk járó pénzek kifizetését, mivel a gyermekeink jövője a tét, nem engedhetünk, hanem küzdeni kell – fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette, nehéz hónapok előtt állunk, szükség van a magyar emberekre, és az ő támogatásukra Megnyerhetjük a csatát – mondta a kormányfő, és felidézte

a migránskvóták esetében sikerült megállítani Brüsszelt a fantasztikus népszavazási eredmény révén. – Akkor egész Európát a magyar népszavazók védték meg

– mondta a miniszterelnök.

Azt írják, hogy be kell engedni a szexuális propagandák az iskolákba, tehát vitatják azt, hogy a szülőknek lenne a joga, hogy ő döntse el, mikor milyen formában ismerteti meg a szexualitás kérdését – ismertette a bizottság jelentését Orbán Viktor. – Ezzel a lépéssel ki akarják venni a gyermekeink nevelését a kezünkből, mert Nyugat-Európában már így működik.

A bizottság szerint vannak jogok amelyek megelőzik a szülők jogát, de ezt mi nem fogadjuk el

– rögzítette.

Az ő felfogásukban ez az egész kérdéskör valójában nem a gyermekek neveléséről szól, hanem az európai szabadságeszmény kiterjesztéséről, viszont a magyarok nem így gondolkodnak erről. A magyarok szerint vannak a felnőttek és a gyerekek. A felnőttek a törvények keretei között azt csinálnak amit akarnak, sőt egymással is azt csinálnak amit akarnak, de a gyermek az egy külön ügy.

Számunkra ez nem szabadság, hanem életmód kérdés

– hangsúlyozta.

A brüsszeli bürokraták a kormányfő szerint azt gondolják, a történelem minden esetben ugyanabba az irányba halad, és az ő feladatuk a történelem beteljesítése valaha – pont mint a kommunisták – jegyezte meg Orbán. – A liberalizmus a szabadság kiteljesítéséről szólt, ma viszont már a mi szülői szabadságunkat korlátoznák.

A liberálisok a szabadság ellenségei lettek, de ők vannak többségben Brüsszelben. Mi antikommunisták ugyanúgy harcolunk a szabadság ellenségei ellen, mint annak idején a kommunisták ellen

– mondta a miniszterelnök.

A nemzeteket tisztelni kell a kultúrájukkal és a történelmükkel együtt – fejtette ki a kormányfő, és hozzátette, mi európai népként elvárjuk a tiszteletet. Orbán Viktor elfogadhatatlannak nevezte, hogy a pénzügyi forrásokkal zsaroljanak bennünket.

– Igazságot Magyarországnak!

– foglalta össze röviden a lényeget a kormányfő.

Egyetértés van a helyreállítási program gazdasági tartalmáról – mondta a miniszterelnök, és felhívta a figyelmet arra, a gyorsaság mennyire fontos a gazdaság helyreállítása esetében. Brüsszel most két hónap halasztást kér.

– Tudják késleltetni a kifizetést, de nem tudják megakadályozni, mert nekünk ez a pénz jár

– mondta Orbán Viktor. Az idő számít – vélekedett a miniszterelnök, és hozzátette egy magyar helyreállítási alapból megindítjuk a programokat. A gyermekvédelmi program elfogadása után hirtelen nagyon korruptak lettünk – mondta a miniszterelnök, aki szerint világok harca következik de a csatát meg fogjuk nyerni, miként megnyertük a kilátástalannak tűnő harcot a migráció kérdéseiben.

Orbán Viktor reményét fejezte ki, hogy az Országgyűlés elrendeli a népszavazást, és még januárban vagy februárban le is tudjuk ezt bonyolítani.

Azt tanácsolta mindenkinek, hogy tájékozódjon, nézze meg mi van Nyugat-Európában és alakítsa ki a saját véleményét. Véleménye szerint,

aki nem megy el szavazni vagyis bojkottál, az rábízza a döntést a többiekre.

Hozzátette: most nem az érvényesség a fő kérdés, hanem az, hogy megvédjük a törvényt, majd emlékeztetett, hogy ugyanígy volt a migráció esetében is. Hiába hívta fel az ellenzék a híveit, hogy ne menjenek el, az igenek aránya 90 százalék fölött volt, tehát ez egy politikai állásfoglalás volt a magyar nép részéről és megtámasztotta a kormányt, és ezzel a támogatással tudott sikeresen csatázni Brüsszelben.

A járványhelyzetről szólva a miniszterelnök elmondta: 23 delta és két gamma variánssal fertőzött beteg van Magyarországon. Szavai szerint, azok akik túl vannak mindkét oltáson, azok a népesség 55 százalékát teszik ki. Tehát nyugodtan kijelenthető, hogy

járványügyi szempontból ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa.

Ugyanakkor a járvány negyedik hulláma már elindult Nyugat-Európában, de mivel a határokat nem lehet légmentesen lezárni, az új variánsokat be fogják hurcolni Magyarországra is.

A jó hír az az – folytatta -, hogy augusztus elsejétől bármely magyar állampolgár kérheti a harmadik oltást is, és a helyi orvossal konzultálva eldöntik, hogy milyen oltást vegyenek fel. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy az Operatív Törzs döntése értelmében az idősekkel ismét külön kell foglalkozni, ezért őket személyesen kell majd felkeresni azt a 15 százaléknyi idős embert, akik még nem oltatták be magukat, a 12 év fölötti gyermekeknél pedig a tanév megkezdése előtt általános oltási akciót indítanak, sőt a munkahelyeken is fel lehet majd venni az oltást.

A kormányfő továbbá azt is közölte, vonakodott, hogy kötelező oltás legyen az egészségügyben, de Kásler Miklós olyan érveket mutatott be, amelyek meggyőzték, hiszen vannak olyan oltások, amelyek kötelezőek ebben a szektorban, és ezt most kiterjesztették a koronavírusra is.

Szóba jöhetnek korlátozások, de nem akarjuk, hogy valósággá váljanak – fogalmazott a miniszterelnök a vírushelyzettel kapcsolatosan.

Orbán Viktor szerint veszélyes időket élünk, nem szabad túlzottan magabiztos kijelentéseket tenni a jövőről.

A kormányfő azt ígérte minden állampolgárnak, hogy a legjobb szakemberekkel folyamatosan elemzik a helyzetet, és amikor arra jutnak, hogy meg kell hozni egy döntést, azt gyorsan és célratörően meg fogják tenni.

A miniszterelnök az olimpiáról szólva elmondta, a járvány miatt nem tud elmenni a játékokra mert nem lenne helyes, hogy amikor a szurkolók nem mehetnek, a politikusok ott legyenek. – Fájdalmas egy olimpia szurkolók nélkül – vélekedett a miniszterelnök, és azt mondta,

ha Magyarország rendezné az olimpiát, nem lenne akadálya annak, hogy az nézők is legyenek. Mint mondta, hazánkban az oltási hadművelet jól sikerült, mi egy nyitott ország vagyunk, Japán viszont most zárt ország a fertőzések miatt.

Keljünk fel hajnalban, és 15 millió magyar lélekben ott lesz az olimpikonjainkkal – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor azt is elárulta, hogy bizakodó a várható olimpiai eredményekkel kapcsolatban.

Magyar Nemzet