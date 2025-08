Orbán Viktor hívására tízezrek csatlakoztak: A Digitális Polgári Kör lerohanja az online teret

Megosztás itt:

A Digitális Polgári Kör egy digitális országépítés, amely azért jött létre, hogy az online térben összefogva a magyarok kiállhassanak az indentitásért, a kultúráért és a szabadságért. - írja a Borsonline. A tagok száma már az 55 ezret is meghaladta, a megalakulása után, július 30-án Facebook csoportot is létrehoztak. Orbán Viktor miniszterelnök meghívót küldött azoknak a magyaroknak, akik szeretnék felvenni a harcot a liberális országrontók ellen.

A miniszterelnök ma délelőtt tette ki a meghívót, azóta több mint 32 ezer tag csatlakozott a csoporthoz, folyamatosan bővül a csoporttagok száma. Szerepel közöttük Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Dr Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos, valamint a világhírű opera-énekes, a Kossuth-díjas Miklósa Erika és Pityinger 'Dopeman' László is.

Digitális Polgári Kör - azoknak, akik belefáradtak a liberális álhírekbe és a kettős mércébe

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról tájékoztatott, hogy már 25 digitális polgári kört jegyeztek be. Ezeknek a tagjai csatlakozhatnak a Facebook csoporthoz is. Ő is arra bátorított, hogy minél több magyar csatlakozzon a körhöz.

Bárkit szívesen várnak, ugyanakkor kiemelte, nem várják a csatlakozók közé:

az Álhírgyártó liberális újságírókat

Tiszás kamuprofilokat és frusztrált bérkommentelőket

“Szeretet-kalifátust” építő tiszás online talibánokat

Név nélküli képviselő-jelölteket

Fizetett afrikai és dél-amerikai Magyar Péter-rajongókat

Álfüggetlen „jogvédőket” és NGO-s álcivileket

Nemváltást népszerűsítő woke-misszionáriusokat

Háborúpárti brüsszeli lobbistákat

Kamu közvélemény-kutatókat

Hatalomra ácsingózó bukott SZDSZ-eseket, Horn Gábort.

Az online térben való küzdelem így új frontot nyit a baloldal számára. Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejt a baloldal és hogy miért kell felvennünk a harcot velük - írja a Ripost.

Teljes cikk a BORSONLINE oldalán olvasható.

Fotó: