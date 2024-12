Orbán Viktor: Hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni

"Mi ezt nem engedjük, mi vagyunk a migrációpárti Brüsszel ellenzéke. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni " - jelentette ki Orbán Viktor, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza Párt vezetőjéről mutattak képeket.

Your browser does not support the video tag.