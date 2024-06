Orbán Viktor: Hazánkat nem lehet zsarolni + videó

Ez a kényszerítés, amit most ez a kilátásba helyezett bírság jelent, ez példátlan az Európai Unió fennállása óta ilyen még eddig nem történt. Elítéljük ezt, visszautasítjuk, és nyilván mindent meg fogunk tenni, hogy a magyar emberek biztonságát ezek után is garantálni tudjuk. - fogalmazott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

