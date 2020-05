Orbán Viktor: Harminc éve szabadon. Ahogy akkor is, most is összefogásra van szükség Magyarországon

Harminc éve szabadon. Ahogy akkor is, most is összefogásra van szükség Magyarországon. Együtt sikerülhet! - utalt a koronavírus-járványra Orbán Viktor miniszterelnök, aki a közösségi oldalára töltött fel fotókat abból az alkalomból, hogy ünnepi ülést tartott az Országgyűlés, ugyanis 30 éve 1990. május 2-án alakult meg a rendszerváltás utáni első szabad választások eredményeként létrejött parlament.