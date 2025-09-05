Keresés

2025. 09. 05. Péntek Viktor, Lorinc napja
Belföld

Orbán Viktor Harcosok Klubja: Otthon Start, Tisza-adó és Kötcse – forró témák, amik minden magyart érintenek

2025. szeptember 05., péntek 11:29 | Hír TV

Hahó, Harcosok! Orbán Viktor miniszterelnök ismét megszólította a magyar embereket a Harcosok Klubja nevű Facebook-oldalán, és olyan témákat vetett fel, amelyek garantáltan lázban tartják az országot. Az Otthon Start program sikere, a Tisza-adó körüli botrány és a kötcsei provokáció – ezek azok a kérdések, amelyek most minden magyart foglalkoztatnak. Lássuk, mit üzen a miniszterelnök, és miért érdemes figyelni minden szavára!

  • Orbán Viktor Harcosok Klubja: Otthon Start, Tisza-adó és Kötcse – forró témák, amik minden magyart érintenek

Dübörög az Otthon Start

Rekordokat dönt a legnagyobb otthonteremtési program! Orbán Viktor bejegyzésében kiemelte: az Otthon Start Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. És nem véletlenül! A közgazdászok szerint egy 20-30 éves fiatalnak a 3%-os hitel csupán negyedébe kerül, mint egy albérlet. Ez óriási lehetőség azoknak, akik saját otthonról álmodnak! A számok magukért beszélnek: három hét alatt 27 ezer új lakás építésére irányuló kérelem érkezett az Otthon Start Programirodába. Ez nem csupán egy ígéret, nem bérlakás, hanem saját otthon, bárkinek, bárhol! Ha te is fontolgatod, hogy belevágj, most itt az idő, hogy lépj, és kihasználd ezt a történelmi lehetőséget!

Tisza-adó

A kiskakas Brüsszelbe menekül, de az igazság elől nem bújhat el!A miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte menekülőre fogta a Tisza-adó ügyében. Orbán szerint a párt képviselői csak hebegnek-habognak, amikor magyarázkodniuk kell, hiszen az átverést nem lehet kimagyarázni. „A magyarokat nem lehet hülyére venni” – fogalmazott, és ezzel sok magyar ember érzéseit fejezte ki.A Tisza Párt állítólag Kötcsén készül bemutatni új arcokat egy „kiadós balhé” keretében. Orbán Viktor azonban nem rejtette véka alá véleményét: a régiek sem váltak be, és a magyar emberek nem kérnek a provokációból. De miért éppen Kötcsére viszi a Tisza a balhét?

Kötcse

Provokáció helyett békét és nyugalmat akarunk! Kötcse egy békés, takaros település, ahol hagyományosan a Fidesz tartja politikai évadnyitóját. Orbán Viktor szerint érthetetlen, miért pont ide szervez gyűlést a Tisza Párt, hacsak nem szándékos provokáció a céljuk. A miniszterelnök világosan fogalmaz: ilyen balhét és gyűlöletet az egész országban sem tűrünk meg! "Higgadt, nyugodt gondolkodás és párbeszéd helyett veszekedés, gyűlölet és erőszak. Nem fogjuk hagyni. Se most vasárnap, se jövő áprilisban!” – írta Orbán, utalva a közelgő választásokra.

Az üzenet egyértelmű egy ország nem épülhet hőbörgésre és gyűlöletre, csak szorgalomra és szeretetre. Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen! Orbán Viktor bejegyzése nemcsak a magyar emberekhez szól, hanem egyfajta harci kiáltvány is: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!” A miniszterelnök szerint a magyar emberek nem hagyják, hogy átverjék őket, és a 2026-os választásokig hátralévő 219 napban is keményen dolgoznak egy igazságosabb, erősebb Magyarországért. Csatlakozz te is a Harcosok Klubjához, és légy részese ennek a küzdelemnek!

Miért érdemes most figyelni Orbán Viktor üzeneteire?

Ez a bejegyzés nem csupán egy politikai állásfoglalás, hanem egy valódi mozgósító erő. Az Otthon Start program lehetőséget ad fiataloknak és családoknak, hogy saját otthonhoz jussanak, miközben a Tisza-adó és a kötcsei provokáció ügye rávilágít arra, hogy a politikai csatározások közepette is az igazság és a béke az, ami előreviszi az országot.

Forrás: Harcosok Klubja

Fotó: Orbán Viktor

 

