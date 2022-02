Orbán Viktor: Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség

Megosztás itt:

– Óvakodni kell az átgondolatlan kijelentésektől, mint amiket a baloldal tesz, hogy katonákat vagy fegyvereket küldjünk Ukrajnába – húzta alá a kormányfő, aki praktikus okokat is felsorolt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Nincs olyan fegyver, amit nélkülözhetnénk, a magyar hadseregnek minden fegyverére szükség van a határaink megvédése érdekében – szögezte le a miniszterelnök. Orbán Viktor kifejtette, Magyarország haderőfejlesztésbe kezdett néhány évvel ezelőtt, érezve, hogy a jövőben a biztonság lesz a legfontosabb. – A nagyarányú haderő és hadiipar fejlesztés ellenére ebben a pillanatban Magyarország, ha akarna sem tudna mások rendelkezésére bocsátani semmilyen katonai eszközt. Ha visszagondolunk az elmúlt 12 évre, egy vörösiszap katasztrófa, árvíz, a krími háború, a pandémia és most az orosz-ukrán válság van mögöttünk, a következő évtized pedig a biztonságról fog szólni, arról, hogy ki tud a saját országa, népe számár biztonságos környezetet teremteni – mutatott rá a kormányfő, aki szerint hazánk jókor, időben indította el a fejlesztéseket, ütemezve a teendőket. – A katonai fejlesztéseket egyébként a baloldal folyamatosan támadja – jegyezte meg.

A szomszédos országból érkezők kapcsán elmondta: különbséget kell tenni a muszlim illegális bevándorlók és a háború elől Magyarországra menekülők között. – A szabály az, hogy minden menekültön segíteni kell, így akik Ukrajnából jönnek, biztosak lehetnek benne, hogy Magyarország segítséget fog nyújtani nekik – szögezte le.

– Ez egy jó ország, jó nép lakja - válaszolt a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy minek köszönhető a magyarok összefogása és segítségnyújtása a jelenlegi helyzetben. Továbbá Orbán Viktor elmondta, hogy egységesnek kell lenni, ezért támogatja azokat a szankciókat, amiket az Európai Unió hoz. A kormányfő hazugságnak nevezte, hogy Magyarország gátolt volna Oroszország kizárását a SWIFT bankközi rendszerből.

– Nem értelmes dolog olyan szankciókat hozni, aminek mi fizetnénk meg az árát – húzta alá a kormányfő, reagálva arra, hogy a baloldal a történtek után leállítaná a Paks 2 beruházást is.

Azt is kihangsúlyozta, hogy a megállapodás nem érinti az Oroszországból jövő energiaellátást. – Amíg én vagyok a miniszterelnök, nem is fogja érinteni – hangsúlyozta Orbán Viktor. Mint mondta, mindenki tudja, hogy a frontvonal közeledik Magyarország felé, előbb-utóbb Kárpátaljai célpontok is megjelennek, ezért a következő hetekben nyugodtnak és higgadtnak kell maradni. – A hirtelen a természetes közegükből kikényszerülő emberekkel szemben a magyar emberek és hatóságok úgy járnak el, ahogy egy civilizált keresztény ország lakóitól elvárható – fogalmazott a miniszterelnök.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel részéről várható-e valamilyen segítségnyújtás, a kormányfő elmondta, az illegális migráció során sem adott semmilyen pénzügyi segítséget Brüsszel, csak a lengyelekre, a csehekre, a szlovákokra és osztrákokra lehetett számítani rendőrök és határőrök tekintetében. – Vannak országok, amelyek a határvidéken helyezkednek el, és miközben Magyarországot és Lengyelországot folyamatosan pénzügyi fenyegetések érik, most sem kapunk semmit – húzta alá a miniszterelnök, majd úgy folytatta: "A brüsszeliekre ne számítsunk, a történelemből megtanultuk, hogy csak magunkra számíthatunk”. Orbán Viktor szerint a NATO az egyetlen, akire számíthatunk, teljes védelmet ugyanis csak a NATO kötelékein belül tudunk az ország számára biztosítani.

A kormányfő szerint a kérdés az, hogy a mostani háborúban rejlő felelősséget tudjuk-e megfelelően kezelni. – Én ezzel kelek, ezzel fekszem, minden órában ezzel foglalkozunk, a legfontosabb annak eldöntése, hogy milyen lépéseket tudunk hozni annak érdekében, hogy kimaradjunk ebből a konfliktusból – nyilatkozta Orbán Viktor, hozzátéve: ehhez a jövőben megfeszített erőt és munkát kell felmutatnunk.

Magyar Nemzet