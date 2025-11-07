Keresés

Belföld

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van + videó

2025. november 07., péntek 08:14 | MTI
Washington Orbán Viktor Donald Trump amerikai-magyar csúcs

Orbán Viktor a Jó reggelt Magyarország! műsorban ezúttal főként a pénteki amerikai-magyar csúcstalálkozóról, illetve belpolitikai, gazdasági témákról is beszélt. A felvételt csütörtök este, Washingtonban készítették.

  • Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van + videó

Az interjúban - amelyet Washingtonból, felvételről sugároztak, néhány órával a magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt - Orbán Viktor azt mondta: ha valaha tudtak a magyarok üzletet csinálni Amerikában, akkor az éppen most van, és ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni és itt próbálkozni, hozzájárulni a magyar gazdaság működéséhez, az éppen most van. Hangsúlyozta: a két ország közötti együttműködés kiváló, a legmagasabb szintű politikai kapcsolatokban is; a béke és a háború vagy a bevándorlás ügyében egyetértés van.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó

