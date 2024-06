Orbán Viktor: Ha kitör egy nagy európai háború, azon mindannyian rajtavesztünk

Megosztás itt:

– Merénylet a politikai szövetségese, Robert Fico ellen. Mit érzett, amikor elsőre meghallotta a híreket?

– Különleges kapcsolatom van Ficóval, aki magyar­ellenes politikusból szuverenista politikussá lett. A felvidéki magyarokra szüksége van Szlovákia szuverenitásának megőrzése érdekében, látható, hogy a szlovák–magyar együttműködés az ő népének is érdeke. Mára szövetségesekké váltunk az európai frontvonalon, ezért az első gondolatom az volt, hogy komoly veszteség ért minket. A merénylet hírére dermesztő hozzászólásokat lehetett olvasni a hazai és külföldi sajtó cikkei alatt. A balliberális kemény mag fröcsögve örömködött Fico lelövésén, nem titkolva azt, hogy nem bánná, ha Magyarországon is hasonló történne. Nem tart attól, hogy hazánkban is előfordulhat ilyen merénylet? Kétségkívül van ilyen veszély. A szlovákokat hónapokig hergelték Fico ellen, mert a háborúpárti országot átfordította békepárti irányba. Ilyenkor egy háborúpárti ember úgy érezheti, morálisan fel van hatalmazva arra, hogy megölje a miniszter­elnököt. Ami a kommenteket illeti, át kell gondolni, hogy ezen a területen is világos határokat húzzunk, szabályokat állítsunk fel. Ellenkező esetben ebből az egyedi támadásból napi gyakorlat lehet.

– „Nem zárható ki, hogy egyes NATO-tagok és más szövetségesek katonákat vezényelnek Ukrajnába” – mondta Emmanuel Macron február végén. Ezt májusban megismételte egy interjúban. Egy eszkalációs forgatókönyv bontakozik ki a szemünk előtt. Van esély fordítani ezen a trenden?

– Az ukránok úgy érzik, minél több országot tudnak belevonni az oroszokkal szembeni háborújukba, annál több esélyük van a győzelemre, így bevonnák a háborúba az Európai Uniót, sőt az egész világot. Ukrán nemzeti nézőpontból a háború eszkalációja logikus. A magyarok viszont tudják, hogy ki kell maradnunk a háborúból, mert a belesodródás a magyar nemzeti érdekekkel ellentétes volna. A francia elnök is pontosan tudja, hogy a mondatai milyen történelmi mélységeket, geopolitikai horizontokat nyitnak ki. Én viszont azt gondolom, mindent meg kell tenni, hogy a háború szétterjedését megállítsuk. Ha kitör egy nagy európai háború, azon mindannyian rajtavesztünk.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benkő Vivien Cher