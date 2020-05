Orbán Viktor: Ha igazán nagy baj van, akkor Magyarország csak saját magára számíthat

Az élet újraindításának további lépései legkorábban a jövő hét végén következhetnek - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 3178-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős krónikus beteg, ezzel 392 főre emelkedett az elhunytak száma, 865-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1921 fő. Az aktív fertőzöttek 62%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 54%-a budapesti vagy Pest megyei. 1132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen. A Pesti úti idősotthonban 41 főre nőtt az elhunytak száma. A fertőzés terjedése lassult Magyarországon, az elmúlt egy nap adata az egyik legjobb volt - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a védekezés második szakaszába lépett az ország, és az élet újraindítására fokozatosan, szigorú menetrend szerint kezdődhet el. Elindult a megbetegedések számának csökkenése - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte, beigazolódni látszanak azok a becslések, amely szerint május első felében tetőzhet a járvány. A túlzott immunreakciót akadályozná meg az az eljárás, amit a magyar származású, az Egyesült Államokban élő kutató fejlesztett ki. A terápia túl van a laboratóriumi és az állatkísérleti fázison, jelenleg szabadalmi eljárás alatt áll. Baranyi Lajos kutató a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában elmondta: a koktél, amelyet a koronavírus ellen fejlesztett, tartalmaz olyan elemeket, amelyek elfogadható keretek között tartják a fertőzésre adott immunreakciót. A fővárosi kormányhivatal súlyos mulasztásokat tárt fel a Pesti úti idősotthonban - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett: a főpolgármester a népjóléti bizottság ülésén válltig állította, hogy végig volt orvosi jelenlét az intézményben. Fenntartótól függetlenül, minden idősotthonra figyel az állam, folyamatos eszközutánpótlással segítik az intézményeket a jelenlegi vírushelyzetben - mondta Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Továbbra is nagyon nehéz feladat előtt állunk a koronavírus-járvány miatt, a fegyelmezettség fenntartásával a kórházakban és az idősotthonokban a tragédiák elkerülhetőek és alacsony szinten tartható a fertőzés - közölte Soltész Miklós államtitkár. A kormány a járványügyi intézkedések hatálya alatt is biztosítja a bántalmazottak számára a biztonságos környezetben való elhelyezést - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Kiírták az 1-es típusú diabéteszesekkel foglalkozó civil szervezeteknek és a gyermek-diabéteszcentrumoknak szóló pályázatokat - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin emlékeztetett: a kormány közel 100 millió forintos pályázati támogatást biztosít civil szervezeteknek és közel félmilliárd forintot a diabéteszcentrumoknak. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében elindultak a támogatási programok, eddig háromezer cég 44 ezer munkahely megtartásra vállalt garanciát - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Újabb gazdaságvédelmi intézkedésként 150 milliárd forint értékű kötvényt bocsáthatnak ki a bankok - közölte a Pénzügyminisztérium. Július elsejétől 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke - közölte a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Eddig nagyjából az adósok negyven százaléka vállalta, hogy a válságban is törleszt, a többieknél viszont akár kétezermilliárd forintot is hagyhat idén a márciusban bevezetett hitelmoratórium - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tállai András. Magyarország folytatja a keleti nyitás politikáját, az elmúlt időben bebizonyosodott, hogy ebből a magyar emberek és a magyar gazdaság is sokat profitálhat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Óriási hajrával az interneten is összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés támogatására. Az alírásgyűjtés honlapján megjelenő adatok szerint csütörtök éjfélig, a határidő lejártáig 1 008 966-an írták alá az interneten a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezést. Eurostat: Tavaly az Európai Unióban csak Bulgáriában volt alacsonyabb az elektromos áram ára a magyarországinál, a földgáz ára pedig Magyarországon és Romániában volt a legalacsonyabb. Világszerte 3 847 047-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 269 584, a gyógyultaké pedig 1 285 946 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, egy nap alatt 507 új esetet azonosítottak, a fertőzöttek száma elérte a 13 691-et. Montenegróban két napja egyetlen új koronavírus-fertőzöttet sem regisztráltak, Koszovóban pedig az utóbbi 24 órában csak egy fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Olaszországban már csaknem 216 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járványnak 29 958 halálos áldozata van. Újabb komphajót irányítanak a szicíliai Palermo kikötőjébe, hogy ezen helyezzék vesztegzár alá az érkező migránsokat. Franciaországban az elmúlt 24 órában 178-cal 25 987-re nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. Franciaországban a koronavírus-járvány miatt hatályba léptetett határzár a szigorú kijárási korlátozások május 11-én esedékes fokozatos feloldása után is érvényben marad legalább június 15-ig - mondta Christophe Castaner belügyminiszter. Spanyolországban meghaladta a 26 ezret az új koronavírus okozta fertőzés halálos áldozatainak száma. Belgiumban 51 420-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, a járvány következtében 8415-en vesztették életüket. Hollandiában 41 774 igazolt fertőzöttet regisztráltak, 2288 elhunytat tartanak nyilván. Meghaladja a háromezret a koronavírus halálos áldozatainak száma Svédországban. A tízmillió lakosú skandináv államban egy nap alatt 99 koronavírusos halálesetet jegyeztek fel. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 539-en haltak meg a járvány következtében, eddig összesen 30 615-en vesztették életüket. Oroszország az ötödik helyre lépett előre az igazolt fertőzöttek számának tekintetében, amely 11 231-es napi rekordnövekmény mellett elérte a 177 160-at. New York államban változatlanul alig lassul a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak növekedése, szerdán 231 ember halt meg az amerikai államban. Az Egyesült Államok a koronavírus-járvány miatti bírálatok ellenére is kész bizonyos ügyekben együttműködni az ENSZ Egészségügyi Világszervezetével - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A kínai külügyminisztérium ismét visszautasította az amerikai fél vádjait az új koronavírus-járványt illetően, miután Donald Trump amerikai elnök újból Kínát okolta a világjárvány kialakulása miatt. Visszavonulásra szólította fel Joe Bident, a demokraták várható elnökjelöltjét Tara Reade, az őt szexuális zaklatással vádoló nő. Lezuhant egy katonai gyakorló-oktató repülőgép Horvátországban, a kétfős személyzet meghalt - lemondott Damir Krsticevic védelmi miniszter. Újabb három héttel meghosszabbította a szlovák kormány az ország schengeni határain április elején bevezetett ideiglenes határellenőrzések időtartamát - jelentette a TASR szlovák hírügynökség. Magyar állampolgárok újabb csoportja tért haza a külügyi tárca segítéségével. Ez a harmadik olyan repülőjárat volt, amellyel Észak-Amerikából hozták haza a magyarokat. Ezúttal New Yorkból, Miamiból, Torontóból és útközben Reykjavíkból vettek fel utasokat. Elfogtak a rendőrök egy nőt, aki közösségi oldalán egészségügyi intézmények bezárásáról írt valótlan tényeket tartalmazó szöveget a koronavírus-járvánnyal összefüggésben - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki fegyverrel kirabolt egy üllői üzletet testvére segítségével - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. BKK: Vágányjavítási munkák miatt szombattól jövő hét szerdáig rövidített útvonalon közlekedik a 2-es villamos, a szerelvények hétvégén csak a Közvágóhíd és a Kossuth Lajos tér között járnak. A miskolci fővonal Rákos és Pécel, továbbá Gödöllő és Hatvan közötti szakaszán mától június 19-ig folytatják a pályafelújítást, ezért a késő esti és reggeli hatvani elővárosi személyvonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. A magyar női kézilabda-válogatott a második kalapból várja a decemberi Európa-bajnokság csoportbeosztásának június 18-i, bécsi sorsolását. A Német Labdarúgó Liga közlése szerint szigorú egészségügyi szabályokkal és nézők nélkül május 16-án folytatódik a Bundesliga.