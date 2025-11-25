Orbán Viktor: Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, így kezdik + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza jelöltállítási folyamata nem más, mint egy színjáték - jelentette ki a fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté elmondta: sem a baloldali politikusok, szavazók és szakértők nem tűntek el, hanem Magyar Péter színeiben dolgoznak tovább.